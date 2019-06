TelevideoRai101 : Fmi conferma stime Italia:+0,1% in 2019 - Ca_Lato : RT @ansa_economia: Fmi conferma stime Italia,+0,1% pil 2019. E +0,9% nel 2020 #ANSA - PolimericaNews : RT @ansa_economia: Fmi conferma stime Italia,+0,1% pil 2019. E +0,9% nel 2020 #ANSA -

Il Fondo monetario internazionaleledi crescita per l'. Dopo il +0,9% del 2018, il Pil dovrebbe crescere dello 0,1% quest'anno (0,5 punti in meno rispetto alle previsioni di gennaio) e dello 0,9% nel 2020 L', come Argentina e Turchia, dovrebbe restare "vigile sugli elevati premi di rischio",per il Fmi.Suggerisce "misure che aumentino la concorrenza, soprattutto nei servizi", "decentralizzare la contrattazione salariale per allineare i salari alla produttività". "riforme per una crescita più forte".(Di mercoledì 5 giugno 2019)