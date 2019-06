Csm | ex pm Roberti Pd | “Il Pd è silente | condanni comportamenti certi dei suoi” Ma

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Una “netta e inequivocabile condanna” del Pd, “finora“, nei confronti degli esponenti del partito coinvolti nel caos del Csm e delle nomine dei procuratori, cioè l’ex ministro dello Sport Luca Lotti e l’ex sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri. Perché i loro“diretti a manovrare sulla nomina del successore di Giuseppe Pignatone sono assolutamente“. Una svolta necessaria per il Pd “se vuole essere credibile nella sua proposta di rinnovamento e di difesa dello stato costituzionale di diritto dell’aggressione leghista“. A chiederlo è l’eurodeputato del Partito Democratico Francoche fino al novembre 2017 è stato il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Ma il suo intervento, scritto su facebook e rilanciato sulle agenzie, non provoca alcuna reazione nei vertici ...

