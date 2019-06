huffingtonpost

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Noa ha chiesto di morire perché era già morta dentro. Perché chi soffre di depressione non sempre muore fisicamente, ma la vita che pulsa nel corpo che fa da involucro alla sua anima fatica a sentirla. Sempre.Soffrire di depressione è come tastarsi il polso e non sentire battito. Soffrire di depressione è sentire male dappertutto e non riuscire ad afferrare la scatola degli antidolorifici.Soffrire di depressione è arrovellarsi di pensieri brutti e di sensi di colpa. Soffrire di depressione è pensare a come smettere di soffrire perché, se la vita è quella, allora meglio farla finita.Soffrire di depressione è non sentirsi nelle gambe abbastanza forza per uscire. Soffrire di depressione è non sentirsi sulle labbra la voglia di sorridere.La depressione per l’orecchio altrui non fa rumore. Il suo ronzio lo ...

HuffPostItalia : Ciao Noa, ragazza col cuore a forma di motore rotto - lanoce79 : RT @HuffPostItalia: Ciao Noa, ragazza col cuore a forma di motore rotto - max87230373 : RT @HuffPostItalia: Ciao Noa, ragazza col cuore a forma di motore rotto -