Calcio femminile | Daniela Sabatino | “Non siamo qui per partecipare | ma per imporre il

oasport

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Proseguono gli allenamenti presso lo stadio “Christophe Laurent” di Valenciennes per la Nazionale Italianadiin preparazione dell’esordio contro l’Australia nel Mondiale 2019. Nel pomeriggio di oggi la conferenza stampa ha avuto come protagonista, attaccante del Milan che può vantare 27 reti con la maglia azzurra. La giocatrice rossonera ha evidenziato con attenzione i principali punti di forza della squadra, allenata da Milena Bertolini, sottolineando il grande affiatamento all’interno dello spogliatoio: “Si vede in campo cheun gruppo unito che si rispetta e che lotta su ogni pallone. Stiamo bene tra di noi anche fuori dal campo. Cerchiamo di mettere in pratica tutto quello che la CT ci chiede perché abbiamo la consapevolezza che insieme posandare lontano. Non giochiamo per soldi, ma solo ...

AzzurreFIGC : Grazie a FIGC e #Barbie, 5 piccole atlete hanno incontrato le #Azzurre per un allenamento speciale, realizzando cos… - Raiofficialnews : 40 partite in 30 giorni, da venerdì #7giugno a domenica #7luglio: Mondiale di calcio femminile #WWC19, Mondiale Und… - chedisagio : Ricordiamoci (abituiamoci) a una cosa. Il 7 giugno inizia il mondiale femminile di calcio. Non il mondiale di calci… -