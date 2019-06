laragnatelanews

(Di mercoledì 5 giugno 2019)è il sistema operativo mobile più diffuso a livello mondiale, presente su oltre 2 miliardi di dispositivi, e anche per questo obiettivo interessante per malware e minacce informatiche che cercano di sfruttarne le vulnerabilità per generare profitto. Purtroppo in questi anni la piattaforma mobile di Google ha più volte mostrato qualche vulnerabilità di troppo, che ha portato alla pubblicazione sul Play Store di applicazioni potenzialmente dannose per la sicurezza. E’ per questo che da qualche tempo è nato Google Play Protect,protocollo di sicurezza che effettua una scansione periodica delle applicazioni pubblicate sullo store digitale del colosso di Mountain View, per scovare ed eliminare app potenzialmente pericolose. A poco però, è servito nel caso di una nuova minaccia scoperta di recente dalla società di sicurezza Lookout, con sede a San Francisco. Si tratta ...

laragnatelanews : BeiTaAd: scoperto nuovo adware in 238 app Android che rendeva lo smartphone inutilizzabile - evyna : BeiTaAd: scoperto nuovo adware in 238 app Android che rendeva lo smartphone inutilizzabile -