Volley | Sottile rinnova per altre due stagioni | in campo fino a 42 anni

Blastingnews

(Di martedì 4 giugno 2019) In questi giorni frenetici dimercato, durante i quali le notizie da prima pagina spesso sono quelle che riguardano gli acquisti dei top team che puntano alla conquista dello scudetto 2019/2020, ci sembra doveroso segnalare questa decisione di mercato effettuata da una realtà storica di Superlega come la TopLatina. Società che, andando decisamente controtendenza rispetto alle "regole di mercato", ha deciso di confermare il suo palleggiatore titolare della scorsa stagione ancora per due, nonostante sia un atleta che tra pochi mesi compirà 40. TopLatina e Danieleancora insieme Quella tra il club pontino ed il giocatore di origini siciliane ormai è più simile ad un matrimonio che ad un rapporto professionale: Daniele infatti ha vestito per la prima volta in carriera la maglia di Latina nella lontana stagione 2010/2011 (dopo un'esperienza triennale ...

Lunanotizie : Top Volley, Capitan Sottile resta a Latina - - topvolleylatina : #TopVolley48 #Superlega Sottile resta alla Top Volley per altri due anni. Tubertini: “E’ un giocatore che ancora mi… - thevolleynews : Top Volley Latina: prolungato il contratto con Daniele Sottile. Firmato un accordo biennale -… -