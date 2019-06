Roma | trovato cadavere carbonizzato in un cassonetto a Trigoria

Un cadavere carbonizzato è stato trovato vicino ai campi della Roma a Trigoria : Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato ritrovato lunedì sera poco dopo le 23 in via di Trigoria, poco dopo i campi sportivi, alla periferia della Capitale. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato accanto ad alcuni sacchi di immondizia che erano stati dati alle fiamme. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i poliziotti della Squadra Mobile che indagano sul ritrovamento. Sempre nella notte, a Roma, alle 2 i vigili del fuoco sono ...

Paolo Tenna - l’ad della Torino Film Commission trovato morto a Roma : è precipitato dal 4 piano di un hotel - “era visibilmente ubriaco” : Sono ancora da chiarire le cause della morte di Paolo Stefano Tenna avvenuta la notte scorsa a Roma. Il corpo del 47enne amministratore delegato della Film Investimenti Piemonte, consigliere d’amministrazione della Film Commission Torino Piemonte e di Cinecittà Holding è stato ritrovato alle 6.30 di oggi in piazza San Bernardo a pochi passi da piazza Repubblica, sotto la finestra della stanza dell’hotel Mascagni dove alloggiava. Tenna si trovava ...

Giallo a Roma : trovato senza vita in strada Saor - il trapper di Centocelle : Il giovane trovato morto ieri, domenica 19 maggio, a Torpignattara (Roma) è Cristhian Ballena, in arte Saor, trapper peruviano di 29 anni. Ad accorgersi del corpo, riverso in strada, una residente che ha subito avvertito le forze dell'ordine. I risultati dell'esame autoptico aiuteranno a comprendere le cause del decesso. Sui social, intanto, i fan del cantante stanno lasciando messaggi di cordoglio. La macabra scoperta La scorsa notte, intorno ...

Antonio Conte Roma - ultime notizie : accordo trovato con Pallotta : Antonio Conte Roma, ultime notizie: accordo trovato con Pallotta L’ex allenatore della Juventus Antonio Conte potrebbe decidere a breve il suo destino; una mezza dozzina di squadre, non solo italiane, vorrebbe aggiudicarselo; in queste ore, però, sembrano decollare le possibilità di vederlo sulla panchina dei giallorossi. Antonio Conte Roma: corteggiato in Italia ed Europa In vista della prossima stagione, su Antonio Conte c’è, ...

È stato ritrovato il seguito del Romanzo da cui è tratto “Arancia meccanica” : Molti ricorderanno Arancia meccanica come il film del 1971 diretto da Stanley Kubrick che racconta la spirale di violenza e follia di un gruppo di giovani, i drughi, e in particolare del loro leader Alex (Malcolm McDowell). La storia però è tratta in origine da un romanzo scritto dall’autore britannico Anthony Burgess nel 1962 con il titolo di A Clockwork Orange (e pubblicato da noi in Italia nel 1969 inizialmente come Un’arancia a ...

11enne scappa da scuola a Roma - ritrovato dai carabinieri per strada : "Avevo paura degli esami" : "Non voglio fare gli esami, ho paura". E così scappa da scuola. È durata solo mezzora la "fuga" di un bambino di undici anni che stamattina, verso le 9.15, si è allontanato dall'Istituto che frequenta, nel quartiere Romano di Montesacro. È stato ritrovato subito dai carabinieri, che hanno messo fine alle preoccupazione di genitori e docenti: lo hanno riconosciuto per il grembiule azzurro che indossava.Questa mattina ...

Badante trovato morto in casa a Roma in un lago di sangue : a scoprirlo il figlio dell'anziana paziente : Colto da un infarto, avrebbe battuto violentemente la testa a terra morendo all'alba in un lago di sangue. L'uomo trovato senza vittima nell'appartamento al 37 di via Cloro, questa mattina, non era il Badante che assisteva l'anziano inquilino.È quanto stanno ricostruendo i poliziotti del commissariato Colombo chiamati dal 118 e impegnati nelle indagini. La vittima è lo straniero che lavorava nell'appartamento come Badante, colpito ...

