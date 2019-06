Quella mezza balla del “record” di tubercolosi e scabbia fra i migranti

wired

(Di martedì 4 giugno 2019) (foto: Ivan Romano/Getty Images) A partire dallo scorso fine settimana è tornato al centro del dibattito pubblico il tema del rapporto tra immigrazione dall’Africa e salute pubblica, in seguito alle dichiarazioni del vicepremier e ministro dell’interno Matteo Salvini, protagonista di una sparata secondo cui “agli immigrati purtroppo spetta il record di”. La dichiarazione, accompagnata dalla precisazione che non è in discussione (e ci mancherebbe, viene da dire) il diritto alle cure, è arrivata in risposta alle frasi del direttore della pediatria del policlinico Sant’Orsola di Bologna Marcello Lanari, che aveva paventato effetti negativi del disegno legge sicurezza sugli immigrati minorenni, catalogando come bufala che il ritorno di alcune malattie – fra cuiin primis – sia imputabile all’arrivo dei. Le ...

