Peugeot 3008 - Una settimana con la PureTech Turbo 180 GT Line Day 2 - VIDEO

(Di martedì 4 giugno 2019) Protagonista del Diario di bordo di questaè lanellallestimento top di gamma, ovvero il180 GT(35.830 euro). Motore 1.6 a benzina da 181 CV, cambio automatico a otto marce e 445 cm di lunghezza: una Suv compatta molto apprezzata dal pubblico italiano. Ma ancor più importante per lase consideriamo che è stata lei a portare gli stilemi del cambiamento, datati 2016, ora presenti in tutta la gamma. Era il Salone di Parigi del 2014 quando la concept Quartz svelò questi nuovi volumi, fari aggressivi come fossero unghiate del Leone e spigoli marcati. Laha raccolto quella provocazione e, due anni dopo, ha avuto il compito/merito di trasformarla in realtà visiva quotidiana. Le cinque persone che si alterneranno al volante ci sveleranno per chi è indicata questa Suv, come va e quanto consuma. Uno sguardo al design Day 1. Muso alto, ...

