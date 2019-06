Peter Crouch | quando la passione per il Liverpool è esagerata | vuole chiamare il figlio

sportfair

(Di martedì 4 giugno 2019)vorrebbeilDivock Samrat, in onore dell’eroe della Champions delOrigi (e della sua curry house preferita) ma la moglie lo fermaè uno dei calciatori più simpatici al mondo. Il gigante inglese balza spesso agli onori per le cronache più per le sue stravaganze, che per quanto fa vedere in campo in quello che è ormai il suo finale di carriera. Il passato nelha lasciato un grande ricordo al bomber che attualmente veste la maglia del Burnley, a tal punto che la vittoria della Champions League dei Reds gli ha fatto venire una strana idea:suo, appena nato, Divock in onore di Origi, l’autore del gol vittoria sul Tottenham! Ma non è finita qui. Il piccolo avrebbe anche un secondo nome: ‘Samrat’ come la curry house (ristorante di curry, ndr) preferita dal giocatore. Due idee ‘originali’ che però non hanno ...

il30filosofo : @Xueza_00 Non mi piace fare quello che poi dice io l'avevo detto, però se dai 800k l'anno a un Peter Crouch a cui s… - cini_ero : Peter Crouch ha organizzato un festival musicale, il Crouchfest - MichaelArsuffi : RT @delinquentweet: Nacho Monreal che, tra l'altro, è la versione in miniatura di Peter Crouch #ChelseaArsenal -