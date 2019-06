Pallanuoto | Champions League 2019 | quarto di finale durissimo per la Sport Management

oasport

(Di martedì 4 giugno 2019) Scattano giovedì, con i quarti di, le Final Eight delladimaschile. Sede innovativa quella teutonica di Hannover, che per la prima volta ospita un appuntamento di questa caratura. L’Italia avrà al via addirittura tre compagini nella fasedella massima competizione europea per club: oltre alle solite Pro Recco ed AN Brescia ci sarà spazio anche per una clamorosa BPM, autrice di un cammino di qualificazione davvero eccezionale. Sfida sulla carta durissima quella che attende i Mastini al debutto in terra teutonica. Alle 17.15 di giovedì infatti la banda guidata da Baldineti se la vedrà con il Barceloneta, la massima esponente dallaspagnola. Diciotto volte campionessa di Spagna la squadra catalana che può vantare anche un titolo nella, quello agguantato nel 2014, proprio nella piscina di ...

