Napoli | due detenuti nordafricani evasi dal carcere minorile di Nisida

Atalanta - Mancini e Zapata via? Due squadre sul difensore - il Napoli vicino al colombiano : Stagione fantastica, ad un passo dalla vittoria della Coppa Italia e con lo storico traguardo della qualificazione in Champions League raggiunto. Per l’Atalanta l’obiettivo è costruire una squadra all’altezza della prossima stagione, così come confermato dal presidente Percassi qualche giorno fa. Calciomercato Juventus, la bomba di Di Marzio: si pensa ad un clamoroso ritorno Ma è sul mercato in uscita degli orobici che ...

Napoli - violenze su due studentesse minorenni a scuola : arrestato bidello 55enne : Tutto è partito una mattina dello scorso dicembre, quando una ragazza di 15 anni è rientrata in classe piangendo. A quanto pare un bidello della sua scuola, un istituto alberghiero a Castellammare di Stabia in provincia di Napoli, aveva appena abusato di lei in uno stanzino, situato in un luogo appartato del complesso. Dopo la denuncia della giovane sono partite le indagini che hanno portato venerdì scorso all’arresto del responsabile, un ...

Juventus - possibile duello con il Napoli per James Rodriguez (RUMORS) : In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico bianconero, la dirigenza sta lavorando sul mercato dei giocatori per cercare di allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Le esigenze principali riguardano la difesa, considerato il ritiro di Andrea Barzagli e il probabile addio di Martin Caceres. Ma la Champions League ha evidenziato un limite di qualità anche per il centrocampo ed il settore avanzato. Per tale ragione, le ...

Napoli est : degrado e abbandono a due passi dal palazzetto delle Universiadi : C?è una strada a Napoli che più di tutte segna il fallimento delle amministrazioni locali. Si tratta di via Dorando Pietri a Ponticelli, dove in soli trecento metri si concentrano...

Gazzetta – De Laurentiis non vende il Napoli : per due aspetti non ci sono le condizioni : Gazzetta – De Laurentiis non vende il Napoli: De Laurentiis non vende il Napoli. La voci e rumors filtrate nelle scorse settimane vengono smentite da un semplice calcolo, nonostante l’ indiscrezione che avrebbe fatto drizzare le orecche agli investitori in giro per il mondo. De Laurentiis non vende il Napoli. Nei giorni scorsi si era parlato di una cessione del Napoli per concentrarsi sul Bari. Ma, come detto, ci sono alcuni ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno – Il Bayern bussa in casa Juve - due colpi per Napoli e Samp : trattative Calciomercato – Inizio di stagione buono, sui suoi standard, pensando che l’arrivo di Cristiano Ronaldo potesse portargli vantaggi. Poi, col passare delle partite, l’arretramento da parte di Allegri, sempre più lontano dalla porta Paulo Dybala ha perso quella verve fantasiosa che tutti conoscono finendo col chiudere l’annata in netta discesa, quasi nell’anonimato. Scontato che una permanenza del tecnico livornese avrebbe ...

Il nuovo Napoli di Ancelotti : due idee in testa per il tecnico partenopeo - con l’aggiunta di tre innesti : E’ uno dei pochi allenatori confermati in Serie A, l’unico insieme a Gasperini delle squadre d’alta classifica. Di conseguenza, a differenza delle altre che dovranno scegliere il tecnico prima di iniziare a mettere a punto la rosa, il Napoli e Ancelotti sono già avanti, da un pezzo. Dopo un primo anno “di conoscenza”, il tecnico azzurro può cominciare a plasmare la squadra a “sua immagine e ...

Terribile incidente sull’A1 Milano-Napoli : pulmino si ribalta - un morto e due feriti : Sulla A1 Milano-Napoli, alle ore 19:30, nel tratto tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma, è avvenuto un incidente all’altezza del km 455 nel quale un pulmino, con a bordo sei persone, sbandando autonomamente si è ribaltato causando il decesso di una persona e il ferimento di altre due. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale di ...

Chiariello attacca : “Napoli squadra altalenante. Con Ancelotti due azzurri sembrano pesci fuor d’acqua!…” : La critica di Chiariello Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 21: “Ancelotti poteva chiudere sopra gli 80 punti, con cinque vittorie consecutive. Il Napoli chiude comunque con 10 punti sulla terza, è secondo da tempo ed il secondo è una rarità nella storia del Napoli. Ma potrebbe chiudere sopra il -11 dalla Juve e 7 sconfitte sono tante con quelle con Empoli e Bologna, oltre alle due con la Juventus, ma ...

Diretta/ Bologna-Napoli - risultato 2-0 - streaming e tv : uno-due Santander-Dzemaili! : Diretta Bologna Napoli streaming video e tv, quote e risultato live del match della trentottesima giornata del campionato di Serie A.

Napoli : immigrazione clandestina - arrestati due poliziotti : Ci sono anche un poliziotto dell'ufficio immigrazione della Questura di Napoli e un altro agente in pensione tra le sette persone arrestate oggi con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata a favorire l'immigrazione clandestina. Le indagini, partite da una inchiesta per terrorismo, sono state condotte dal Gico della guardia di finanza e sono state coordinate dalla procura partenopea che contesta anche il reato di corruzione. Nel ...

Radio Marte – SSC Napoli - trattativa sul prezzo di De Paul : due azzurri possibili contropartite : Il Napoli trattativa il prezzo di De Paul Mercato Napoli sul taccuino vari nomi, tra questi un profilo che torna in vista, quello di Rodrigo de Paul. Ne parla il giornalista Raffaele Auriemma ai microfoni di Radio Marte: “Oggi, oltre al summit di mercato del Napoli, c’è anche quello dell’Udinese e si sta parlando anche di Rodrigo De Paul. L’interesse del Napoli è diventato sempre più forte da quando il PSV sta giocando al rialzo ...

