Google Discover perde le bolle degli argomenti per un feed più compatto

Google Discover introduce un nuovo controllo per la personalizzazione del feed : Google Discover ha introdotto una nuova modalità di personalizzazione del feed , con una "pillola" che permette di nascondere o mostrare più notizie.

Nova Launcher 6.1 riceve la modalità scura in Google Discover - i badge numerici e altro : Nova Launcher ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento che porta l'app alla versione 6.1 il quale aggiunge la modalità scura per il riquadro di Google Discover e punti numerici per i badge di notifica, che indicano il numero delle notifiche non lette per una determinata app, senza la necessità di TeslaUnread e altre novità.