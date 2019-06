Cadavere in via di Trigoria | ipotesi omicidio al vaglio Procura

romadailynews

(Di martedì 4 giugno 2019) ROMA.CARBONIZZATO,INDAGA PERRoma – Ladi Roma indaga perriguardo alcarbonizzato scoperto la scorsa notte in via di. Il fascicolo al momento e’ contro ignoti. Gli inquirenti hanno disposto l’autopsia sul corpo per risalire all’identita’ della vittima e capire le dinamiche della morte. L'articoloin via dialproviene da RomaDailyNews.

