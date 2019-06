3 plus imperdibili su Huawei P30 Pro con aggiornamento 161 | novità anche per Mate 20 RS

optimaitalia

(Di martedì 4 giugno 2019) L'delP30 Pro giunge in tandem con quello del20 RS. Per entrambi, il produttore ha cominciato a sfornare un update che include la patch di sicurezza del mese di maggio, ma per la serie P cisono nuove interessanti funzioni in arrivo. Proprio per ilP30 Pro, la fonteBlog sottolinea la prima distribuzione del firmware targato VOG L29 9.1.0.161. L'update non è per nulla poco corposo, anzi. Il download di 316 MB nasconde, oltre alla pacth di sicurezza appunto,delle modifiche messe ben in evidenza nel changelog. Queste riguardano le foto, i messaggi e il Face Unlock. Chi si appresta ad aggiornare il suoP30 Pro al firmware 161 qui menzionato, potrà di certo beneficiare di un miglioramento della resa fotografica. Secondo le note degli sviluppatori, gli scatti avranno colori più naturali e realistici. In realtà con ...

