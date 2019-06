Un nuovo State of Play dedicato a The Last of Us Part II e Ghost of Tsushima arriverà

Benji e Fede sono tornati : nuovo look e nuova hit per l'estate - : Novella Toloni Il duo pop torna sulla scena musicale a pochi mesi dall'addio. Il cambiamento di look spiazza i fan e la nuova canzone si annuncia già tormentone dell'estate Benji e Fede sono tornati più carichi che mai. Solo pochi mesi fa i due salutavano i fan per prendersi una pausa dalla scena musicale, ma la lontananza è durata poco tempo. Dopo la parentesi dedicata ai viaggi di Federico con la sua Paola Di Benedetto e ...

Vento del Sud è il nuovo singolo dei Tiromancino per l’estate dopo l’approdo in Virgin : Il nuovo singolo dei Tiromancino è Vento del Sud. Il brano arriverà a stretto giro di settimane e segna l'approdo del gruppo romano in Virgin, dopo l'esperienza in Sony con la quale hanno rilasciato la raccolta di duetti Fino a qui, che comprende collaborazioni con alcuni dei maggiori artisti italiani. L'annuncio del cambio di etichetta è arrivato direttamente sui canali social dedicati al gruppo, nei quali è stato rivelato anche il ...

Sony ha in programma un nuovo State of Play questa settimana? : Ieri vi avevamo informato che, secondo il sito spagnolo Gamereactor, questa settimana Sony avrebbe mostrato un nuovo trailer dedicato a The Last of Us Part II.Ebbene, ora ci sono altri rumor, sempre più insistenti, che confermerebbero un nuovo State of Play in arrivo il 30 maggio. A riportare la notizia è un altro sito spagnolo, Legion de Jugadores, che sostiene che durante questo nuovo State of Play verrà svelata la data di uscita del nuovo ...

Playa è il nuovo singolo di Baby K per l’estate dopo il tormentone Da zero a cento : Il nuovo singolo di Baby K è Playa. Il brano arriva a un anno da Da zero a cento, singolo con il quale ha agguantato la corsa al tormentone estivo come accaduto negli ultimi anni compreso il duetto in Roma Bangkok con Giusy Ferreri. Per il secondo anno consecutivo, le due artiste saranno quindi rivali di rotazione, con due singoli in radio con i quali saranno regine dell'estate. Giusy Ferreri ha già presentato Jambo con Takagi & Ketra, ...

Irama - Arrogante è il nuovo singolo/ Video : 'vi farò ballare tutta l'estate' : Irama, Arrogante è il nuovo singolo del cantante, destinato a diventare un nuovo tormentone: 'vi farò ballare tutta l'estate', Video.

Kristen Stewart e Stella Maxwell sono state avvistate di nuovo insieme : Ritorno di fiamma? The post Kristen Stewart e Stella Maxwell sono state avvistate di nuovo insieme appeared first on News Mtv Italia.

Audio e testo di Maradona y Pelé dei Thegiornalisti - nuovo singolo per l’estate prima del Circo Massimo : Maradona y Pelé dei Thegiornalisti arriva a qualche mese dal concerto al Circo Massimo di Roma. Il nuovo singolo è anche rilasciato in tempo per l'estate, con il ritmo tipico della bella stagione tra sonorità tropical e pop. Il ritmo non tradisce la scrittura di Tommaso Paradiso ormai diventata riconoscibile. Negli anni, il leader del gruppo è diventato anche autore per altri artisti, da Gianni Morandi a Noemi, ma la sua attività con il ...

Havaianas – Un nuovo arcobaleno di colori per l’estate 2019 [GALLERY] : Havaianas presenta l’iconico modello Top. Un nuovo arcobaleno di colori per l’estate Havaianas! Must have immancabile dell’estate, il modello Top di Havaianas è una flip flop tanto basic quanto iconica che rappresenta lo spirito più originale ed autentico del Brasile. Disponibile per questa stagione in 14 frizzanti nuances, questo modello unisex è l’ideale per completare il look da spiaggia, per un aperitivo in riva al mare o per ...

Un'estate senza seggiolini salva bebè in auto. Ed è di nuovo polemica su Toninelli : Slitta a ben dopo l'estate l'obbligo in auto dei seggiolini salva bebè : la legge non entrerà in vigore il primo luglio come era atteso. E scoppia la polemica. Forza Italia e Fratelli d'Italia puntano ...

State of Play : disponibile un nuovo trailer per Final Fantasy VII Remake - nuove informazioni previste per giugno : Dopo aver mostrato il trailer del Remake di Medievil, Sony ha gettato un'altra bomba che in molti stavano aspettando, ovvero Final Fantasy 7 Remake. Nel dettaglio, stiamo parlando di un breve trailer che mostra alcune sequenze inedite. Se pensate sia poco non disperate, in quanto è stato annunciato che a giungno ci saranno nuove informazioni in merito a questo attesissimo titolo. Di seguito potete trovare il trailer, buona visione.Final Fantasy ...

State of Play : pubblicato un nuovo trailer per Monster Hunter World Iceborne : Sony ha aperto i suoi State of Play con un nuovissimo trailer di Monster Hunter World Iceborne, si tratta di una nuova espansione per il famoso titolo di Capcom caratterizzata da un'ambientazione a tema artico.Come possiamo vedere dal trailer pubblicato, Iceborne presenterà una nuova trama, nuove ermi e nuove pericolose creature da cacciare. Prima di lasciarvi al trailer dedicato, vi ricordiamo che Monster Hunter World Iceborne sarà disponibile ...

Roma - nuovo blitz contro il clan Casamonica : arrestate 22 persone - giro d’affari da oltre 100mila euro al mese : Altro duro colpo al clan dei Casamonica: i carabinieri di Roma hanno arrestato 22 persone, tra le quali anche membri della famiglia, con l’accusa di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’organizzazione criminale era attiva principalmente nella zona di via del Quadraro e Porta Furba. Stimato un giro di affari di oltre 100mila euro al mese. Su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, il gip del ...