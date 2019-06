Torna il 9 giugno la festa dello sport intitolata a Mario Pappagallo

Sordità : il 9 giugno Torna la Convention che ne sostiene la cura - in provincia di Varese : La Convention Aguav (Associazione Genitori ed Utenti Audiovestibologia Varese Onlus) si terrà il 9 giugno 2019 a Villa Cagnola a Gazzada Schianno (VA). Sarà un'occasione di informazione, ma soprattutto di celebrazione di quelli che sono i traguardi della medicina odierna, del servizio sanitario e dell'associazione AGUAV che collabora attivamente alla produzione di beni e servizi con l'Azienda Ospedaliera di Circolo Macchi. Questa risulta essere ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 2 giugno. In campo Federer e Nadal : big match Tsitsipas-Wawrinka. Muguruza per Tornare grande : Buongiorno, e benvenuti anche per quest’oggi alla DIRETTA LIVE del Roland Garros, con l’ottava giornata. Cominciano gli ottavi di finale sotto la Tour Eiffel: è la giornata della parte bassa di tabellone. Roger Federer, reduce dalla vittoria #400 in carriera negli Slam, continua il suo percorso contro giocatori alla portata. Infatti, nel quarto turno sfiderà Leonardo Mayer, autore di un ottimo torneo sin qui, in cui ha battuto anche lo ...

Dal 21 al 23 giugno Torna la Fam a Modica : La zootecnia, l’avicoltura e l’agroalimentare di eccellenza tornano protagonisti a Modica della terza sessione specialistica della F.a.m. – M.a.c.

Sky - dal 3 giugno Torna “Calciomercato – L’originale” : Calciomercato L’Originale Sky. Messa in cantiere la Serie A con l’ennesimo trionfo della Juventus e la finale di Champions League che vedrà sfidarsi Tottenham e Liverpool, per tutti gli appassionati è il momento di concentrarsi sul calciomercato e sulle varie trattative che consentiranno ai vari club di rafforzare le rose. La sessione estiva quest’anno sarà […] L'articolo Sky, dal 3 giugno torna “Calciomercato ...

Gli Sconti Online di Euronics Tornano in grande stile fino al 12 giugno : Euronics lancia i nuovi Sconti Online con un serie di offerte sui prodotti di elettronica: tra queste non mancano le promozioni su smartphone e tablet Android, ecco le più interessanti. L'articolo Gli Sconti Online di Euronics tornano in grande stile fino al 12 giugno proviene da TuttoAndroid.

Oroscopo 6 giugno : passione per Scorpione - Pesci Torna alla ribalta - Acquario a rischio : Nella giornata di giovedì 6 giugno chi è del segno dello Scorpione avrà una grande carica erotica che gli permetterà di passare momenti indimenticabili in compagnia del partner. Per i Leone e i Bilancia ci saranno dei guadagni, anche se questo giovedì il lavoro scarseggerà. Ariete tornerà di buon umore dopo il nervosismo delle giornate precedenti, mentre Toro sarà molto occupato al lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per ...

Serie Tv in Italia a Giugno 2019 : Tornano Black Mirror - Big Little Lies - Absentia e Dark : Il mese che segna l'avvio dell'estate, ci porta in futuri scenari apocalittici, in mondi distopici forse non troppo lontani, tra segreti, misteri e un pizzico d'horror che d'estate fa sempre piacere. Tra graditi ritorni e attese novità, anche a Giugno sono tanti i titoli di Serie tv in arrivo in Italia in streaming, via satellite o in chiaro sul digitale terrestre.Come ogni mese nel video che trovate in apertura di articolo vi segnaliamo alcuni ...

Il 7 giugno Torna la 9^ edizione del Microfono D’Oro : Si svolgerà Venerdì 7 giugno 2019, alle ore 18, la 9^ edizione del ‘Microfono d’Oro’, l’Oscar della Radiofonia Romana, per la stagione 2018/2019. La manifestazione, organizzata da Fabrizio Pacifici, si svolgerà al Planet Roma (ex Alpheus), in via del Commercio 36 (zona Ostiense), tempio storico della movida capitolina. Anche quest’anno, grazie al gradimento del pubblico e al giudizio della giura di qualità, saranno ...

A Taormina Torna il Taobuk - dal 21 al 35 giugno : torna con la sua nona edizione Taobuk - Taormina International Book Festival, ideato e diretto da Antonella Ferrara, che si svolgera' dal 21 al 25 giugno a Taormina. Cinque giorni dove la letteratura incontra il cinema, l'arte, l'attualita'. Un'edizione anticipata da un grande evento: lo scrittore spagnolo Javier Cercas riceve oggi il Premio Sicilia 2019, giunto quest'anno alla sua terza edizione e conferito nelle precedenti a Isabel Allende e ...

Tutte le stagioni di Glee su Netflix da giugno 2019 - anche in Italia : si Torna a cantare con Darren Criss e Lea Michele : Quest'estate non ci saranno solo i ritorni de La Casa di Carta, Stanger Things e Orange is the new black a segnare il calendario delle uscite sulla piattaforma, perché stanno per arrivare Tutte le stagioni di Glee su Netflix da giugno 2019 e, sebbene non si tratti certo di una prima visione, l'appuntamento è di quelli imperdibili per chi stava aspettando di poter cantare di nuovo a squarciagola con i membri del Glee Club. Dal 30 giugno ...

Torna ‘Isola del cinema’ : da 13 giugno a 1° settembre al via XXV edizione : Roma – Torna in grande stile, a Roma, l’estate di cinema e cultura sull’Isola Tiberina con la XXV edizione del Festival cinematografico L’Isola del Cinema, che dal 13 giugno all’1 settembre presenta un programma ancora piu’ ricco di novita’. Anteprime, concorsi, premi, masterclass, incontri con registi e attori, saranno alcuni tra gli appuntamenti di punta del noto evento, che proseguira’ durante ...

NBA Crossover Torna a Milano : dal 31 maggio al 2 giugno spazio agli appassionati di basket : NBA Crossover dal 31 maggio al 2 giugno tornerà a Milano, Buddy Hield dei Sacramento Kings ospite d’onore La National basketball Association (NBA) ospiterà di nuovo l’NBA Crossover a Milano dal 31 maggio al 2 giugno. La mostra culturale dedicata alla “contaminazione” dell’NBA nei diversi ambiti della cultura popolare si svolgerà in Zona Tortona, ingresso gratuito, e vedrà la straordinaria partecipazione della guardia dei Sacramento ...

Torna a Matera dal 31 maggio al 2 giugno la II Edizione di Voce Spettacolo Film Festival : Si terrà a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, la 2a Edizione del Voce Spettacolo Film Festival, in programma dal 31 maggio al 2 giugno presso il Cinema “Il Piccolo”di Matera. La rassegna cinematografica, fondata e prodotta dall’Associazione Culturale “Voce Spettacolo” di Matera, è ideata e diretta dall’attore Materano Walter Nicoletti. Il VSFF focalizza l’attenzione sulla scoperta di giovani talenti ed ha l’obiettivo di ...