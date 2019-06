Sacchi al Mattino | “Un paio di giocatori del Napoli hanno tirato i remi in barca”

ilnapolista

(Di lunedì 3 giugno 2019) Arrigoparla delin un intervista ala firma di Pino Taormina. Innanzitutto i complimenti ad Ancelotti che ha mostrato coraggio, secondo Arrigo, perché Il tatticismo non porta da nessuna parte, la gente va allo stadio per vedere i gol e lo spettacolo altrimenti non ci va Una promozione a pieni voti per ildi Ancelotti che ha saputo dare una spinta in più alla squadra, portarla a superare l’estremo tatticismo del calcio italiano per tornare a giocare con “i terzini che fanno le ali ogni volta che si può”. Il passo in avanti sarà nella prossima stagione sarà quella di aggiungere un po’ di “ossessione”, ma già adesso per Arrigo Ilha brillato, con undichein barca ed è evidente, ma non ditemi di fare i nomi, che c’è chi poteva fare qualcosa in più. La domanda adesso è chi siano ...

