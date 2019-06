Rsi | l’Italia non può più vedere la tv svizzera Stop al segnale sul digitale terrestre

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2019) Prima serata alle 21 che finisce alle 22.30 circa, una sola interruzione pubblicitaria nei film oltre a tanto “sport non spot” (che è anche il titolo di una popolare trasmissione). Tutto questo non sarà più visibile da oggi, 3 giugno 2019, per decine o forse centinaia di migliaia di telespettatori italiani. I programmi della televisionenon saranno infatti più visibili oltre confine ed in particolare nelle province di Varese, Como e nel Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte. La decisione, presa dal Consiglio federale, è dovuta al fatto che solo il 2% dei cittadini elvetici riceveva ilattraverso il. E un numero così esiguo di spettatori non giustifica un investimento annuo da 10 milioni di franchi: investimento che ora deve fare anche i conti con la riduzione del canone per i cittadini elvetici. L’annuncio è stato dato nell’estate 2018 dalla stessa Rsi, ...

