RAEE | presentate le 5 linee guida per il recupero delle materie critiche

(Di lunedì 3 giugno 2019) Circa 45 tonnellate di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche () raccolte in Europa e 7 processi diportati a termine con 14 modalità diverse. Sono i numeri con cui si è concluso il progetto Critical Raw Material (CRM) Closed Loop Recovery, per la sperimentazione di nuove tecniche per il” provenienti daidomestici, di cui Ecodom ed ENEA sono stati partner. L’iniziativa ha visto Ecodom, in collaborazione con AMSA, COOP Lombardia, Stena Technoworld e S.E.Val., impegnato nella raccolta e trattamento di oltre due tonnellate di vecchi cellulari e piccoli elettrodomestici fuori uso (videogiochi, videocamere, ferri da stiro, tastiere per computer, cavi elettrici, mouse, asciugacapelli, radio, torce elettriche, lettori cd e dvd, caricabatterie, ecc.), tra i principali apparecchi contenenti CRM. “Dentro i piccoli elettrodomestici ...