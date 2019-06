Questa libreria sembra essere uscita da un’opera di Escher

wired

(Di lunedì 3 giugno 2019) Le opere di Maurits Cornelissono famose in tutto il mondo per le sue conturbanti prospettive impossibili, che trasformano scale e pavimenti in veri e propri rompicapi per la vista e per la mente. Ma guardando le foto del nuovo Chongqing Zhongshuge Bookstore, realizzata nella città cinese di Chongqing – appunto – al terzo e al quarto piano dello Zodi Plaza,quasi che quelle assurde geometrie architettoniche siano state trasformate in realtà. Lain questione è stata progettata dai creativi dello studio di Shanghai X+Living, che per l’occasione hanno messo a punto una struttura dagli effetti altamente teatrali. Gli scaffali a forma di grandi paralumi si alternano a veri e propri tunnel di libri, che regalano l’atmosfera di un surreale studiolo. Ma è la complessa struttura di scale incrociate a lasciare a bocca aperta, grazie a un soffitto di specchi che ...

