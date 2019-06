Marco Liorni a Reazione a Catena | l’accordo con la moglie Giovanna

Reazione a Catena riparte da Marco Liorni : Marco Liorni Nessuna pausa dal video per Marco Liorni. Archiviato per questa stagione Italia Sì, il conduttore romano – come anticipato da DM – sarà alla guida di Reazione a Catena – L’intesa Vincente, il quiz show estivo di Rai 1 giunto alla tredicesima edizione e in partenza quest’oggi. L’approdo di Liorni nel programma arriva con un anno di “ritardo”: già designato nel 2018 per guidare il ...

Marco Liorni a Storie Italiane : “Reazione a Catena è una grande sfida” : Storie Italiane, Marco Liorni emozionato per Reazione a Catena: “E’ una sfida per me” Ha rilasciato una breve intervista mandata in onda nella puntata di Storie Italiane di oggi, lunedì 3 giugno 2019, Marco Liorni, a poche ore dal suo debutto come padrone di casa di Reazione a Catena. La nuova edizione del quiz del preserale estivo di Rai1 lanciato alcuni anni fa da Pupo e portato al successo da Amadeus, inizierà infatti alle ...

Reazione a catena – Nuova edizione con la nuova conduzione di Marco Liorni. : Arriva l’estate, ecco Reazione a catena, che torna da stasera, 3 giugno e fino al prossimo 22 settembre, tutti i giorni dalle 18:45 alle 20, ovviamente su Raiuno. La novità più importante di questa edizione è la conduzione. Tredicesima edizione e quinto nuovo conduttore della storia del game. Dopo tre anni di Pupo, quattro di […] L'articolo Reazione a catena – nuova edizione con la nuova conduzione di Marco Liorni. sembra essere il ...

Marco Liorni a Blogo : "La 'mia' Reazione a Catena? In equilibrio tra regole e relax" : Non manca mai il sorriso sul volto di Marco Liorni, anche se un pizzico di stanchezza si percepisce chiacchierando con lui a margine della conferenza stampa di presentazione di Reazione a Catena, al via su Rai 1 lunedì 3 giugno alle 18.45. Una stanchezza più che giustificata, considerato che le meritate 'ferie' al termine della lunga e intensa stagione di Italia Sì! si sono trasformate in un nuovo impegno lavorativo che lo vede registrare le ...

Reazione a Catena - Marco Liorni e il fuorionda con Teresa De Santis : "Ci ho messo 5 puntate" : Durante le foto della conferenza stampa di Reazione a Catena, riferisce TvBlog, il conduttore Marco Liorni, pensando evidentemente di avere il microfono spento, ha ammesso di aver impiegato "4-5 puntate" (già registrate) per ingranare nel nuovo ruolo di conduttore del game show, in onda su Rai1 a pa

Marco Liorni - dialogo fuori onda con direttore Rai1 : "Per ingranare a Reazione a catena ci ho messo 5 puntate". De Santis : "Lo so - sei un diesel" : Durante le foto di rito della conferenza stampa (trasmessa in streaming sul sito dell'ufficio stampa Rai - qui il live di Blogo) di Reazione a catena, Marco Liorni, pensando evidentemente di avere il microfono spento, ha ammesso di aver impiegato "4-5 puntate" (già registrate) per ingranare nel nuovo ruolo di conduttore del game show, in onda su Rai1 a partire da lunedì 3 giugno alle ore 18.45. Lo ha fatto parlando con il direttore di rete ...

Marco Liorni su Reazione a Catena : “È un’avventura - non una rivincita” : Reazione a Catena, Marco Liorni si racconta: “Nessuna rivincita. La considero una nuova avventura” A pochi giorni dal suo debutto alla guida di Reazione a Catena, Marco Liorni si è raccontato a 360 gradi sulle pagine del settimanale DiPiùTv, ma anche su NuovoTv. Sul primo il conduttore di Italia Si, a proposito della sua nuova esperienza televisiva, ha dichiarato, per rispondere alla domanda della giornalista, che gli ha chiesto se ...

Marco Liorni - la voce sulla clamorosa "promozione" : nuovo terremoto in Rai - chi può saltare (nomi grossi) : nuovo terremoto in Rai. Secondo il sito specializzato TvBlog, Marco Liorni potrebbe sbarcare nel prestigioso spazio della domenica pomeriggio di Raiuno e a fargli spazio, dopo due anni deludenti, sarebbe Cristina Parodi. Leggi anche: "Il marito...". Elena Santarelli da Liorni, gaffe "tragica" con Lo

Marco Liorni con Italia Si dopo Domenica In al posto di Cristina Parodi? L’ipotesi in Rai : Marco Liorni e Italia Si potrebbero sostituire Cristina Parodi e La Prima Volta nella prossima stagione Marco Liorni con Italia Si potrebbe ricevere una promozione nella prossima stagione e passare dal pomeriggio del sabato a quello della Domenica, subito dopo Domenica In. Se così fosse, il buon Marco andrebbe a prendere il posto di Cristina Parodi […] L'articolo Marco Liorni con Italia Si dopo Domenica In al posto di Cristina Parodi? ...

Retroscena Blogo : Italia sì con Marco Liorni dopo Domenica In nella prossima stagione - Rai1 ci pensa : Italia sì con Marco Liorni promosso dal sabato alla Domenica pomeriggio nella prossima stagione?. Meno di una certezza, ma più di una suggestione. Se è vero che manca ancora qualche tassello al palinsesto estivo ormai imminente (Io e te di Pierluigi Diaco sarà la novità), è anche vero che a Viale Mazzini da qualche giorno si lavora in maniera concreta anche a ciò che andrà in onda in autunno e inverno. In attesa di avere l'ok per la ...

Marco Liorni triplica : Italia Si va in onda anche sabato prossimo : Italia Si, Marco Liorni chiude con un triplo appuntamento (oggi, domani e sabato prossimo) Terminerà con tre appuntamenti la prima edizione di Italia Si, il fortunato programma del sabato pomeriggio di Rai1, ideato e condotto da Marco Liorni. L’ultima puntata in diretta di Italia Si è prevista per oggi, sabato 25 maggio, come annunciato dal conduttore stesso alla fine dell’appuntamento della settimana scorsa ma, alla puntata di oggi, ...

Italia Si : Marco Liorni raddoppia e va in onda al posto della Parodi : Marco Liorni con Italia Si in onda anche domenica al posto di Cristina Parodi Terminerà con un doppio appuntamento la prima edizione di Italia Si, il fortunato programma del sabato pomeriggio di Rai1 ideato e condotto da Marco Liorni. La trasmissione, alla quale ogni settimana prendono parte anche Elena Santarelli, Mauro Coruzzi e Rita Dalla Chiesa, il prossimo weekend farà compagnia al pubblico di Rai1 con due puntate: la prima in onda sabato, ...

L’«ultima volta» di Cristina Parodi. Domenica 26 maggio arriva Marco Liorni con Italia Sì : Cristina Parodi - La Prima Volta Come per Barbara D’Urso con Domenica Live, Domenica è stata anche l’ultima per Cristina Parodi con La Prima Volta, che ha terminato una stagione sottotono, con ascolti poco brillanti (media attorno al 12% di share, molto al di sotto della concorrenza), e un interesse del pubblico, numeri a parte, mai realmente accesso. La trasmissione di Rai 1, tra immagini e testimonianze, ha portato sotto i ...

Marco Liorni pronto per Reazione a Catena : “Ho sentito Amadeus” : Reazione a Catena al via con Marco Liorni, che svela: “Amadeus mi ha dato consigli” Si è raccontato con una lunga intervista pubblicata sulle pagine del numero di Tv Sorrisi e Canzoni in vendita in edicola in questi giorni Marco Liorni che, forte del successo ottenuto in questa stagione televisiva con Italia Si, è pronto a prendere le redini del preserale di Rai1 con la conduzione della nuova edizione di Reazione a Catena, al via ...