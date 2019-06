L’India ha inventato superconduttori a temperatura ambiente? Ecco lo scetticismo degli

wired

(Di lunedì 3 giugno 2019) Daln Institute of Science di Bangalore arriva una di quelle notizie che potrebbero cambiare il mondo: il primo superconduttore che funziona anche a. Una rivoluzione inaspettata, visto che oggi i più efficienti devono trovarsi ben al di sotto dello zero per mostrare le loro speciali caratteristiche. Se la scoperta fosse confermata, trasformerebbe in breve tempo il modo in cui produciamo, e trasportiamo, la corrente elettrica. Con enormi risparmi in termini economici, e benefici incredibili sul piano ambientale. Troppo bello per essere vero? Purtroppo sembra proprio così: gli esperti infatti sono praticamente concordi nel professare un profondo. Vediamo meglio perché. IIniziamo dai. Per chi non li conoscesse, sono materiali che possono condurre elettricità senza alcuna resistenza. Se un normale cavo elettrico ...