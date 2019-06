Le novità più attese della Wwdc 2019 | da iOS 13 al nuovo Mac Pro

Quante novità nella beta 8.3 di Gboard - fra cui tanto Material Theme in più : Gboard 8.3 beta abilita molte delle modifiche testate ultimamente a lato server, inclusi il Material Theme nelle impostazioni, le ricerche delle GIF di tendenza e delle emoji e lo storico degli adesivi utilizzati. L'articolo Quante novità nella beta 8.3 di Gboard, fra cui tanto Material Theme in più proviene da TuttoAndroid.

NoiPa si fa sempre più social : ecco la novità : Arrivano novità dal portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa: infatti, la piattaforma ministeriale si fa sempre più social. Dopo l’introduzione della pagina ufficiale NoiPa su Facebook, arriva infatti il canale ufficiale su Twitter. NoiPa approda su Twitter Il nuovo canale offrirà a tutti gli interessati tutte le informazioni riguardanti le attività connesse alla piattaforma dedicata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione. ...

Finalmente Red Dead Online non è più una Beta : tutte le novità dell’aggiornamento di oggi 14 maggio : Mentre il CEO di Take-Two guarda al futuro, Red Dead Online delinea un presente assai ricco. Anzi, proprio ricchissimo. La modalità multiplayer di Red Dead Redemption 2 - l'ultima avventura western di Rockstar Games apprezzatissima dalla critica e campione di incassi - festeggia infatti un traguardo importante nella giornata di oggi, 14 maggio 2019. La componente Online esce quindi dalla sua fase Beta, in cui si trovava fin dal lancio avvenuto a ...

Nuovo Codice della Strada - tutte le novità per i ciclisti : più sicurezza sui sorpassi e casa avanzata agli incroci - no al “contromano” : Oggi il Nuovo Codice della Strada dovrebbe essere approvato dalla Commissione trasporti della Camera, l’iter parlamentare è ancora molto lungo ma nei prossimi mesi dovrebbe entrare in vigore un testo ricco di tante novità che sicuramente cambieranno le abitudini degli italiani. Ricordiamo che fino al 3 giugno sarà possibile presentare degli emendamenti, poi successivamente il Codice dovrà arrivare a Montecitorio per la discussione. Vediamo ...

Le 8 novità più importanti presentate ieri da Google : A cominciare dai nuovi e più economici smartphone Pixel 3a e dal nuovo Assistente Google, molto più veloce

Pamela Prati - il matrimonio è sempre più un mistero : le ultime novità : Pamela Prati si sposerà? A 48 ore dalla data del presunto matrimonio che ha tenuto con il fiato sospeso tutta l'Italia del gossip, ci si chiede se la showgirl sarda convolerà a...

Google I/O 2019 inizia domani : tra le novità più attese c’è Android Q : domani prenderà il via l’atteso appuntamento annuale con la Google I/O 2019, la conferenza per gli sviluppatori in cui il gigante di Mountain View illustra i suoi progetti in ambito hardware e software. Nei tre giorni di eventi si susseguiranno molti annunci, quest’anno sono attesi nuovi smartphone, dispositivi smart, inedite funzionalità di Google Assistant, il nuovo sistema operativo Android Q e forse qualche chicca dalle numerose ...

F1 - novità per il Mondiale 2020 : modificate le regole sulla frizione - la partenza dei Gran Premi sarà più difficile : La FIA ha ufficialmente approvato una serie di cambiamenti al regolamento tecnico in vista del Mondiale 2020. Le novità riguardano soprattutto la gestione della frizione: dal prossimo anno saranno obbligatorie le cosiddette frizioni a paddle sul volante e soprattutto verrà monitorato attentamente il meccanismo per evitare una mappatura vantaggiosa per i piloti. I due paddle dovranno essere identici nella forma e nel movimento, dovranno ...

Giro d’Italia 2019 - piccolo cambio di percorso : la Corsa Rosa sarà più lunga di 60 km! Tutte le novità : Il percorso del Giro d’Italia 2019 è stato allungato rispetto a quanto era stato annunciato in fase di presentazione. La Corsa Rosa doveva essere lunga 3518,5 chilometri ma il Garibaldi uscito nei giorni scorsi ha messo in evidenza un incremento di 60 chilometri: il gruppo dovrà infatti pedalare per 3578,8 km. Non è una novità, siamo abituati ad assistere a piccole variazioni dovute magari a problemi col manto stradale e a piccoli problemi ...

KTM SX : ecco tutte le novità della gamma 2020 (anche per i più piccoli) [GALLERY] : La gamma motocross KTM SX viene ulteriormente perfezionata per andare incontro alle esigenze di tutti i piloti. Dalla piccola KTM 50 SX fino alla portentosa KTM 450 SX-F, i modelli KTM SX MY2020 sono più READY TO RACE che mai Il dopogara è prima della prossima gara: quando si tratta di competere nei campionati più prestigiosi al mondo, è importante ispirarsi a questo mantra. KTM crede profondamente nello sviluppo dei propri ...

Village & Pillage stravolge Minecraft : tutte le novità del più grande aggiornamento di sempre : Quella di Minecraft è una storia videoludica eccezionale. Nato come un piccolo titolo indipendente, il gioiellino di casa Mojang è riuscito non solo a catturare l'attenzione di milioni di videogiocatori nel mondo, ma anche a farsi notare dal colosso Microsoft, che ha accolto lo studio sotto la sua ala protettiva. Il resto è leggenda in pixel e poligoni, che nelle ultime ore è andata ad accogliere un update destinato a cambiarne il volto per ...

novità ad Amici : Loredana Bertè vuole dare più potere ai telespettatori. Leggi per saperne di più : Loredana Bertè vuole dare più potere ai telespettatori: la proposta per il nuovo regolamento di Amici 18 Il regolamento del Serale di Amici 2019 non trova pace. Loredana Bertè vorrebbe cambiarlo ancora! E bisogna... L'articolo Novità ad Amici: Loredana Bertè vuole dare più potere ai telespettatori. Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.