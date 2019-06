Julian Assange | il tribunale svedese rigetta la richiesta di arresto per stupro

Julian Assange “ha sintomi di tortura psicologica” : Il fondatore di Wikileaks, Julian Assange, presenta “sintomi di tortura psicologica prolungata” e non va estradato negli Usa. E’ quanto denuncia Nils Melzer, esperto delle Nazioni Unite sulla tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti, che il 9 maggio ha visitato il giornalista 47enne nel carcere britannico di Belmarsh, dove sta scontando una pena di 50 settimane per aver violato le condizioni di libertà vigilata ...

Le condizioni di salute di Julian Assange sono molto peggiorate - dice Wikileaks : Julian Assange, il 47enne fondatore di Wikileaks, è stato spostato nell’ala medica del carcere di Belmarsh, a Londra, dove si trova dopo essere stato arrestato dalla polizia britannica. A fine aprile Assange era stato espulso dall’ambasciata dell’Ecuador a Londra, dove aveva

Julian Assange - altri 17 capi di accusa contro il fondatore di WikiLeaks. Rischia fino a 170 anni di carcere : Julian Assange è stato incriminato negli Stati Uniti. Nei confronti del fondatore di Wikileaks sono stati presentati 17 capi d’accusa sulla base dell’Espionage Act per avere cospirato per ottenere e pubblicato informazioni classificate: se ritenuto colpevole Rischia 10 anni per ogni capo d’accusa mosso nei suoi confronti. Secondo quanto scrive il New York Times, è la prima volta nella storia degli Stati Uniti che l’Espionage Act viene ...

Gli Stati Uniti hanno aggiunto 17 capi d’accusa all’incriminazione contro Julian Assange : Gli Stati Uniti hanno aggiunto 17 capi d’accusa all’incriminazione contro Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks arrestato un mese fa a Londra. Ad Assange viene contestata la diffusione di documenti statunitensi coperti da segreto tramite WikiLeaks e la ripetuta violazione dello

La Svezia ha chiesto l’arresto di Julian Assange : Julian Assange (foto: Jack Taylor/Getty Images) La posizione di Julian Assange si fa sempre più complicata. La procuratrice svedese che indaga sulle accuse di stupro e molestie sessuali nei confronti del fondatore di WikiLeaks, ha formulato una richiesta di arresto in contumacia. Se la richiesta verrà accolta, Eva-Marie Perrson, il magistrato, emetterà il mandato d’arresto europeo aprendo così la strada a una possibile estradizione di ...

Julian Assange - Svezia e Usa lo reclamano (per reati diversi). Ma la Brexit complica tutto : Il viceprocuratore svedese Eva-Marie Persson ha dunque deciso di proseguire nell’approfondimento delle indagini in relazione alle accuse di stupro contro Julian Assange, accantonate provvisoriamente il 19 maggio 2017, dopo che il fondatore e direttore di WikiLeaks si era reso irraggiungibile rifugiandosi nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra: “Dopo aver riesaminato le indagini preliminari svolte finora, ho concluso che ...

Julian Assange - la Svezia riapre le indagini per stupro nei suoi confronti : La Svezia ha deciso di riaprire le indagini su Julian Assange, il fondatore di Wikileaks, accusato di stupro e molestie sessuali nei confronti di una donna. L’indagine era stata interrotta nel 2017, data l’impossibilità di ascoltare Assange, allora rifugiato nell’ambasciata dell‘Ecuador a Londra. La situazione è cambiata a inizio aprile, quando l’uomo è stato espulso dall’ambasciata ecuadoregna con ...

Pamela Anderson va a trovare Julian Assange in prigione : Nessuno ha mai realmente capito se siano stati una coppia, ma è chiaro che Pamela Anderson voglia bene a Julian Assange, da settimane detenuto nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh Prison, in Inghilterra. L'ex bagnina di Baywatch è infatti andata a trovare il fondatore di WikiLeaks, rivelando ai giornalisti quanto visto.E' stato scioccante, molto difficile. Non merita di essere rinchiuso in una prigione di massima sicurezza. Non ha ...