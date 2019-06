Il nuovo movimento dei “seasteaders” | abitare in mare per non pagare le tasse

meteoweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2019) Riunirsi in società è uno dei modi migliori per ottenere il meglio dalla vita per gli uomini ma i cosiddettinon la pensano così. Questa frangia delanarco-capitalista sostiene che le società cooperative di oggi si siano trasformate in sistemi politici monopolistici e costrittivi, che reprimono le libertà creative e l’innovazione con leggi eccessive,e minacce di violenza. Ecco perché il loro obiettivo è quello di creare comunità sovrane indipendenti dove le imposte siano volontarie. Il vero problema è che tutta la massa continentale esistente appartiene già a stati istituiti. Quindi l’unica alternativa rimane il. Creando minuscoli Paesi galleggianti, il loro obiettivo è quello di ricreare lo spirito dei movimenti originali “homesteading” che ritengono difendano la sovranità individuale. Il problema per tutti gli altri che non condividono questa stessa ...

Lukebullo : Invece di creare un nuovo movimento LIBERALE federalista europeista lontano anni luce dal PartitoDefunti, con l'al… - StefaniSer : @51fini @luigidimaio Pino, la strategia di @Roberto_Fico è tanto chiara quanto scontata. Per trasformare il… - Straccia2 : @pierocalaciura @AndreaCasciano @GiacomoGottard1 Comunque non è nuovo ..dura da sempre purtroppo !! Penso che noi i… -