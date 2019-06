Governo | Conte | “Non possiamo lavorare se continuiamo con veline e freddure a mezzo

Governo - Salvini sull’ultimatum di Conte : “Se tutti mantengono parola si va avanti” : “Se tutti mantengono la parola data, il Governo va avanti”. Risponde così Matteo Salvini, a margine del suo comizio a Porto Mantovano, a chi gli chiede un commento alle parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che in conferenza stampa a Palazzo Chigi ha affermato di essere pronto a lasciare il Governo se non si dà seguito a quanto previsto nel contratto e ha chiesto ai due vicepremier di mettere fine alla “campagna ...

Cosa ha detto Giuseppe Conte nella conferenza stampa sul futuro del Governo : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha rivolto un ultimatum ai suoi vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e ai due partiti che compongono la sua maggioranza: Movimento 5 Stelle e Lega. Conte si è detto pronto a rimettere il suo mandato in caso di una mancata presa di posizione chiara e netta dei due leader. Ma cos'altro ha detto Conte?Continua a leggere

Conte non sa quanto durerà il Governo! : Quello che a tutti gli effetti potrebbe sembrare un ultimatum. Giuseppe Conte non sa fino a quando durerá il governo. Nella conferenza stampa in programma alle ore 18, il premier non ritiene che si possa stabilire una data certa: “Non posso essere certo della durata del governo: non dipende solo da me” Poi lancia un vero e proprio ultimatum. Chiede a Salvini e Di Maio di operare una scelta e di dire se hanno intenzione di ...

Le parole di Conte e il futuro del Governo : Beh non capita spesso di avere il tema per cena pronto e confezionato e nientemeno che dal presidente del consiglio. Lui, il prof. avv., presenta il suo intervento alle 18.30 (a mercati chiusi, perbacco) come un format tra il confidenziale e l'istituzionale e lo chiama, prendiamo le maiuscole dall'o

Governo - Conte : «Non vivacchio - o si va avanti o rimetto il mandato. Salvini e Di Maio dicano se continuare » : Il premier parla nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi: «Serve leale collaborazione, non bastano i ‘like’ sui social»

Governo - Conte : “Serve lealtà - non intendo vivacchiare. Salvini e Di Maio dicano rapidamente se si va avanti o lascio” : “Sabato è stata la festa della Repubblica e il primo compleanno del mio Governo”, ha esordito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Nel 2018 abbiamo prestato giuramento. Ricordo che l’insediamento è stato accompagnato da molto entusiasmo sincero da parte della gente comune, e molto scetticismo degli opinionisti che si sono tradotti in annotazioni critiche, appuntate soprattutto su aspetti come aver posto a base ...

Il premier Conte : «Se andiamo avanti con le polemiche - il Governo ne risentirà» Live : Il discorso del presidente del Consiglio, che nei giorni scorsi ha incontrato i due leader della maggioranza

Conte DIRETTA : Governo non è in stallo - Costituzione è mio faro. Campagna elettorale permanente mina coesione : Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. «Ho sempre ritenuto che il contratto di governo fosse la forza di questo Esecutivo. La modalità più lineare per dare vita a...

Conte : il Governo non è in stallo. Ora avanti con la fase 2 : Il premier traccia un bilancio del primo anno di governo e lancia un ultimatuma a Lega e M5S dopo le tensioni degli ultimi giorni...

Conte : contraccolpi su coesione Governo : 18.41 "Ho sempre ritenuto che il Contratto di governo sia un elemento di forza. Che sia la modalità più lineare tra due forze politiche così distinte. Mi sono determinato ad accettare l'incarico ed ho giurato fedeltà alla Repubblica. Quel giuramento è stato e sempre sarà sempre il faro della mia azione". Così il premier Conte in diretta sui social. E a un anno dall'insediamento rivendica: Reddito di cittadinanza e Quota 100sono state "un vero ...

Conte DIRETTA conferenza stampa : «Tornate elettorali hanno minato coesione Governo» : Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. «Ho sempre ritenuto che il contratto di governo fosse la forza di questo Esecutivo. La modalità più lineare per dare vita a...

