Finali NBA | i Warriors pareggiano la serie ma tremano per l' infortunio a Thompson

(Di lunedì 3 giugno 2019) A Oakland tirano un sospiro di sollievo per il risultato finale, importantissima la vittoria in gara 2 in trasferta in Canada, ma trattengono il fiato per l'muscolare a Klay Thompson, caduto male dopo un tiro da tre punti. Dopo l'a Kevin Durant, i Warriors potrebbero perdere un altro dei loro migliori giocatori e rimettere in discussione unache, ad oggi, sembra comunque aver virato in direzione California. Toronto paga il blackout d'inizio terzo quarto e il parziale da 18-0 che ha cambiato il match. Male soprattutto Gasol e Siakam (rispettivamente 6 e 12 punti), passati da essere eroi in gara 1 a impalpabili comparse. Una partita dai mille volti Non era difficile prevedere che il secondo atto delle finali NBA avrebbe avuto un inizio molto diverso rispetto al primo. Ed è il punteggio, inizialmente basso, a dimostrarlo. Dopo 5 minuti sul tabellone compare ...

