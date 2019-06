E' arrivata l' estate | rialzo delle temperature | ma con ancora qualche temporale

abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 3 giugno 2019) Roma - L'area di alta pressione di matrice sub tropicale che sta interessando l'Italia settentrionale si spingerà finalmente anche verso le regioni meridionali allontanando la piccola depressione balcanica responsabile di una diffusa instabilità durante il weekend. L'arrivo dell'anticiclone anche al Sud sarà determinato dall'approfondimento di una saccatura atlantica verso l'Europa occidentale che richiamerà correnti caldo umide di matrice africana verso il bacino centrale del Mediterraneo. Ma sarà proprio l'innalzamentoe la caratteristica caldo-umida dell'aria in arrivo a fomentare la formazione diche localmente potrà essere anche intenso. METEO LUNEDÌ -in auge la piccola depressione balcanica favorirà una giornata molto simile alla domenica, caratterizzata da ...

