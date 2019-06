Aiutateci a identificarlo! Bimbo di 4 anni morto sullo skateboard travolto dal furgone (Di lunedì 3 giugno 2019) La polizia ha lanciato un appello a eventuali testimoni dell'incidente avvenuto nel Surrey, in Regno Unito, ieri mattina, domenica 2 giugno. Un bambino di quattro anni è morto dopo essere stato investito da un furgone, il piccolo, che non è stato ancora identificato, stava giocando con lo skateboard quando è stato travolto. I servizi di emergenza, compresi i paramedici e l’elisoccorso, sono intervenuti sulla scena, Hurst Green, il giovanissimo è stato portato al North East Surrey Hospital a Redhill, ma è stato dichiarato morto alle 12.05pm. "Pensiamo il bambino fosse su uno skateboard al momento dell'incidente", hanno comunicato le forze dell’ordine in una dichiarazione.



