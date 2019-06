Acqua | ASviS e WWF | le perdite nella rete idrica potrebbero soddisfare le esigenze di

meteoweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2019) Didisponibile ne abbiamo sempre meno, eppure in Italia continuiamo a sprecarla. Il Rapportoriporta dati Istat che inchiodano il nostro Paese sul tema dello spreco di uno dei beni più preziosi che abbiamo: la perdita giornaliera reale dalle reti di distribuzione dell’potabile dei comuni capoluoghi di provincia ammonta a circa 50 metri cubi per ciascun chilometro di, cioè un volume che secondo il Rapporto2018, stimando un consumo medio di 89 metri cubi annui per abitante, soddisferebbe leidriche di 10,4 milioni di persone.Legge di Bilancio 2019, secondo l’esame dei provvedimenti svolto da, le problematiche inerenti il Goal 6 (pulita e servizi igienico-sanitari) dell’Agenda 2030 si concentrano sulle infrastrutture tecnologiche idriche e nulla, però, si dispone in merito a misure economiche per la tutela del ciclo biofisico ...