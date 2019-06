Venezia Scontro Msc Opera e battello Michelangelo | ci sono feriti

Venezia - scontro fra una nave da crociera e un battello : cinque feriti : Due i contusi e altre due persone portate in ospedale a scopo precauzionale

Venezia - scontro tra una nave da crociera e un battello : panico tra i turisti - 4 feriti [FOTO e VIDEO LIVE] : Un incidente tra una nave da crociera della ‘Msc’ e un battello gran turismo è avvenuto stamane nel porto di Venezia. Secondo le prime informazioni, la ‘Opera‘ era in attracco al molo di San Basilio quando ha ‘tamponato’ sul lato di poppa il battello, anch’esso in fase di ormeggio. Sarebbero in tutto 5 le persone ferite nella collisione in laguna a Venezia. I feriti sarebbero uno a bordo della Opera, gli ...

Venezia - è scontro sul raccordo ferroviario con l’aeroporto. La Tav-mania è arrivata fin qui : Viaggio tra i quattro chilometri più costosi e inutili d’Italia e con un grande impatto ambientale. La Save – la società che gestisce l’aeroporto Marco Polo di Venezia – vuole il raccordo ferroviaro diretto con la Tav. In caso contrario il presidente lascia. L’aeroporto di Venezia, quarto scalo italiano dopo Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Bergamo, non ha un collegamento ferroviario. A Roma è presente dai tempi di Italia 90 e ...

Venezia - scontro con un tram - auto rimane incastrata. Ferita una donna - traffico in tilt : traffico nel caos a Venezia a causa di un incidente stradale a piazzale Roma. Lo scontro avvenuto nel pomeriggio ha coinvolto il tram e un’auto. La macchina è rimasta incastrata tra il mezzo pubblico e la barriera di protezione della rotaia per cause che sono ancora al vaglio della polizia municipale.Continua a leggere