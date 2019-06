Valentino Rossi MotoGP | GP Italia 2019 | “Un weekend difficile | difficile trovarne uno

MotoGp – Dal contatto con Mir alla caduta - Mugello amaro per Valentino Rossi : “ecco cosa è successo” : Valentino Rossi commenta il suo amarissimo Gp d’Italia: le parole del Dottore dopo la gara di oggi al Mugello Mugello amaro per Valentino Rossi: dopo la disastrosa qualifica di ieri che lo ha costretto oggi a partire dalla 18ª casella in griglia al Gp d’Italia, il Dottore non è stato fortunato e ha terminato in anticipo la sua gara. Dopo un’incomprensione con Mir che lo ha fatto uscire di pista e lo ha fatto scivolare in ...

VIDEO MotoGP - GP Italia 2019 : da Valentino Rossi a Bagnaia - tutte le cadute del Mugello : Il Gran Premio d’Italia 2019 di MotoGP ha sorriso ai nostri colori grazie alla splendida vittoria di Danilo Petrucci su Ducati e grazie al terzo posto di Andrea Dovizioso alle spalle di Marc Marquez. Per gli altri nostri rappresentanti, invece, c’è stato ben poco per cui festeggiare, con diverse cadute importanti che hanno estromesso dalla gara Valentino Rossi, Francesco “Pecco” Bagnaia e Franco Morbidelli. Ma, i nostri ...

MotoGp – Due italiane da urlo al fianco di Valentino Rossi e Maverick Vinales al Mugello : Marta e Martina - le sexy ombrelline Yamaha [GALLERY] : Marta e Martina rendono la griglia di partenza del Gp d’Italia bollente: le ombrelline Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales al Mugello Un weekend di gara non proprio positivo per la Yamaha: il team di Iwata ha chiuso il Gp d’Italia col sesto posto di Vinales ed il ritiro di Valentino Rossi dopo una caduta in gara. Al Mugello dunque i tifosi del Dottore e del compagno di squadra spagnolo non possono far altro che ...

VIDEO GP Italia MotoGP 2019 - highlights e sintesi : Petrucci vince al Mugello - Dovizioso terzo - Valentino Rossi cade : Danilo Petrucci ha vinto il GP d’Italia 2019, sesta tappa del Mondiale MotoGP. L’alfiere della Ducati si è imposto al termine di una gara spettacolare e davvero molto avvincente, il ternano ha conquistato il primo successo in carriera e ha festeggiato di fronte al caloroso pubblico del Mugello. Marc Marquez ha concluso in seconda posizione e ha guadagnato quattro punti importanti in classifica generale su Andrea Dovizioso che si è ...

MotoGp – Marquez allunga - Valentino Rossi scivola dietro : la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Italia : Marc Marquez guadagna punti preziosi su Dovizioso, Valentino Rossi scavalcato da Petrucci: la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Italia E’ Danilo Petrucci il vincitore del Gp d’Italia: il ternano della Ducati ha trionfato al Mugello, davanti a Marquez e Dovizioso. Nonostante il secondo posto lo spagnolo della Honda torna a casa soddisfatto, consapevole di aver guadagnato ancora punti preziosi sul suo diretto rivale, ...

Classifica Mondiale MotoGP 2019 : Marc Marquez in testa - Andrea Dovizioso a 12 punti. Valentino Rossi quinto : Marc Marquez si conferma al comando della Classifica generale del Mondiale MotoGP 2019, lo spagnolo ha conquistato il secondo posto nel GP d’Italia e ha guadagnato ulteriore terreno nei confronti di Andrea Dovizioso che si è dovuto accontentare della terza piazza al Mugello: ora il forlivese accusa un ritardo di 12 punti dal Campione del Mondo in carica. Decisamente più distaccati Alex Rins (oggi quarto) e Danilo Petrucci che si è imposto ...

Ordine d’arrivo MotoGP - Risultato Gara GP Italia 2019 : Petrucci vince in volata su Marquez e Dovizioso. Valentino Rossi caduto : Il successo del GP d’Italia 2019 di MotoGP, sesto round del Mondiale, sorride a Danilo Petrucci che batte in volata Marc Marquez ed Andrea Dovizioso grazie ad uno straordinario ultimo giro. Una grande prova del pilota umbro che conquista così la sua prima vittoria in top class. Purtroppo una giornata sfortunata per Valentino Rossi che finisce anzitempo la sua corsa con il ritiro. Di seguito l’Ordine d’arrivo della corsa al ...

MotoGp – Dal finto tatuaggio del fan all’amore per il suo Valentino Rossi : Francesca Sofia Novello regina del Mugello [FOTO e VIDEO] : Tutti pazzi per Francesca Sofia Novello al Gp d’Italia: è la fidanzata di Valentino Rossi la regina del Mugello Il weekend di gara del Mugello non è stato gentile con Valentino Rossi: il Dottore ha affrontato un sabato di qualifiche disastroso, ma anche la gara di oggi del Gp d’Italia non è stata clemente col pilota della Yamaha. Valentino Rossi è scivolato troppo in fondo dopo un’incomprensione con Rins e poi a 16 giri ...

MotoGp – Il Gp d’Italia termina con una caduta per Valentino Rossi [VIDEO] : Valentino Rossi termina in anticipo la sua gara al Mugello: il Gp d’Italia si conclude con una caduta per il Dottore Mugello disastroso per Valentino Rossi: dopo l’incomprensione con Rins che ha fatto scivolare il Dottore dalla 15ª alla 21ª posizione, il nove volte campione del mondo è stato protagonista di una caduta a 16 giri dal termine del Gp d’Italia. La gara di casa lascia dunque l’amaro in bocca a Valentino ...

MotoGp – Non c’è pace per Valentino Rossi al Mugello : incomprensione con Mir - il Dottore scivola al 21° posto [VIDEO] : Gp d’Italia amaro per Valentino Rossi: il Dottore scivola in fondo dopo un’incomprensione con Joan Mir Mugello amarissimo per Valentino Rossi: dopo le qualifiche disastrose di ieri, i primi giri del Gp d’Italia non hanno risparmiato il Dottore. Il nove volte campione del mondo, a caccia di una fantastica rimonta, è stato protagonista di uno spiacevole episodio con Mir che lo ha fatto scivolare in ultima ...

MotoGp – Il confronto con Lorenzo e quel retroscena su Rossi - Petrucci svela : “Valentino mi odia perchè…” : Il pilota della Ducati ha parlato del paragone con Lorenzo, svelando anche un piccolo retroscena relativo a Valentino Rossi La prima gara non è ancora riuscito a vincerla, ma è senza dubbio il pRossimo obiettivo da raggiungere in sella alla Ducati ufficiale. Danilo Petrucci ha ormai preso dimestichezza con la DesmosediciGP, un punto a suo favore che gli permette già di essere competitivo. Alessandro La Rocca /LaPresse Il ternano ha ...

LIVE MotoGP - GP Italia 2019 in DIRETTA : gara in tempo reale. Dovizioso sfida Marquez - Valentino Rossi per la rimonta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP Italia 2019, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Al Mugello è arrivato il giorno della gara, ci aspetta una domenica pomeriggio di fuoco: si annuncia grande spettacolo sul circuito toscano, temperature elevate e sole cocente per una grande Classica del campionato pronta a infiammare tutti gli appassionati di motori. Siamo arrivati a un punto ...

LIVE MotoGP - GP Italia 2019 in DIRETTA : warm-up - Valentino Rossi e Dovizioso hanno bisogno di risposte : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP d’Italia 2019, sesta prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato del Mugello si andranno a definire gli assetti in vista della gara domenicale che tante emozioni saprà riservarci. Marc Marquez, neanche a dirlo, sarà l’osservato speciale. Lo spagnolo con la sua pole position, condita anche da tanta furbizia, ha fatto ...

MotoGp – Valentino Rossi incontra un bizzarro tifoso al Mugello : il siparietto è… imperdibile [VIDEO] : Un tifoso bizzarro chiede un autografo sulla tromba a Valentino Rossi, il Dottore lancia la sfida: il siparietto è esilarante Sabato amaro in pista per Valentino Rossi: il Dottore dopo un errore nelle Fp3 che gli ha impedito di accedere direttamente alla Q2 del Gp d’Italia, non è riuscito a far bene nella Q1 al Mugello e domani sarà costretto a partire da lontanissimo, dalla 18ª posizione in griglia. Nonostante ciò però al Mugello è ...