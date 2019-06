30 anni fa “L’attimo fuggente” | da rifiuto Hanks a Williams

ilfogliettone

(Di domenica 2 giugno 2019) Il 2 giugno 1989 usciva nei cinema degli Stati Uniti il film 'L'attimo fuggente' di Peter Weir, che narra le vicende del professore ribelle John Keating - interpretato da Robin- e dei suoi studenti. Oggi ancora celebrato e divenuto per molti un film iconico, 'L'attimo fuggente' ebbe un successo superiore alle aspettative, incassando 235 milioni di dollari su scala mondiale e divenendo il quinto film piu' visto dell'anno. Come per molti film divenuti cosi' celebri, non e' stato semplice ne' immediato trovare gli attori che hanno reso questa pellicola un piccolo cult-movie. La Disney, infatti, inizialmente aveva individuato come regista Jeff Kanew, che aveva pensato a Liam Neeson nella parte del professor Keating. Non si tratto' di una semplice voce: Neeson fece infatti un provino, recitando la celebre scena del discorso del "carpe diem".Intanto, si era fatto strada anche ...

