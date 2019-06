Sampdoria | è addio con Giampaolo | il tecnico in corsa per la panchina del Milan

Sampdoria - Giampaolo “annuncia” l’addio e spunta il nome del sostituto : La Sampdoria e mister Giampaolo a confronto in questo finale di stagione per definire il futuro che probabilmente prenderà nuove strade La Sampdoria e mister Giampaolo si separeranno a fine stagione. Le parole del tecnico rilasciate nella serata di ieri, sono abbastanza eloquenti e lasciano presagire la separazione consensuale tra le parti. “Io alla Samp sto bene e mi vogliono bene, abbiamo fatto anche il nostro: ho un ottimo rapporto con ...

Sampdoria - le dichiarazioni di Giampaolo avvicinano all’addio : “Ho 52 anni, conosco le dinamiche e non mi interessano i presunti interessamenti degli altri club. Parleremo presto col club sulle ambizioni per il futuro, un po’ come hanno fatto Allegri e Agnelli”. Sono le dichiarazioni di Marco Giampaolo che parla così del futuro dopo il pareggio in campionato contro il Chievo. “Quando non hai piu’ obiettivi in classifica, le gare diventano prive di motivazioni – ha ...