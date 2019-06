Salvini | A tutti è garantito il diritto alle cure | agli immigrati purtroppo il

Cantieri - Salvini querela sindacalista Cgil per frasi sul “regalo alle mafie”. Landini : “Fa gazzarra - denunci tutti gli iscritti” : “Quella di Salvini non può più essere considerata una follia. È piuttosto un disegno lucido che regala alle mafie e alla corruzione spazi enormi di agibilità. Un disegno (…) che sta invece dalla parte della illegalità”. Le frasi del segretario confederale della Cgil, Giuseppe Massafra, sullo Sblocca Cantieri e la sospensione per due anni del Codice degli appalti hanno provocato la reazione di Matteo Salvini. Secondo quanto si ...

Cgil - Landini : “Salvini? Siamo 5 milioni - ci quereli tutti. Faccia meno gazzarra e affronti i problemi nel merito” : “Salvini vuole querelare 5 milioni di iscritti? Ci quereli tutti ma non svii la discussione. La Cgil non ha mai detto che Salvini fosse mafioso o corrotto. Ha detto che quei provvedimenti sono sbagliati, cosa che è sotto gli occhi di tutti. L’ha detto anche Cantone che Siamo di fronte al rischio concreto di infiltrazione mafiosa cambiando quelle norme”. Cosi il leader Cgil, Maurizio Landini replica così al vicepremier Salvini ...

Gad Lerner attacca Salvini : 'La Rai è di tutti - non di chi si lamenta' (VIDEO) : Matteo Salvini, nel corso della sua campagna elettorale, non aveva mancato di lamentare il fatto che, in diverse trasmissioni televisive, la Lega non godesse, per usare un eufemismo, di un trattamento privilegiato. Aveva, ad esempio, annunciato che non sarebbe mai andato ospite da Fazio, solamente nel caso di un taglio dello stipendio del conduttore, con tanto di allusioni ad un patteggiamento per una parte politica avversa alla sua da parte del ...

Lerner risponde a Salvini : "Grazie al cielo la Rai è ancora di tutti e non solo tua" : “Mi limito a ricordare che per ora grazie al cielo la Rai è di tutti e non solo di coloro che la pensano come la persona che si è lamentata ieri”. Lo ha detto Gad Lerner - alla conferenza di presentazione del progetto Noi partigiani nella sede dell’Anpi - rispondendo alle parole del vicepremier Matteo Salvini contro la presenza del giornalista in Rai.Leggi anche... Salvini attacca Gad ...

Matteo Salvini - la vittoria in tutti i 232 colleghi uninominali : perché il leghista deve tornare al voto : Matteo Salvini si ritrova ora davanti al più grande dei dilemmi, soprattutto dopo una vittoria così schiacciante come quella incassata alle elezioni Europee. Il leader della Lega deve decidere se portare nel governo tutto il peso del consenso che ormai ha ribaltato, rispetto agli alleati grillini. O

Matteo Salvini - ultimatum a Luigi Di Maio : "Sei sì in 30 giorni o tutti a casa" : Il governo continua, almeno a parole. Lo hanno detto prima il vincitore, Matteo Salvini, poi lo sconfitto, Luigi Di Maio, nel corso del giorno successivo al voto alle Europee. Diversi però i paletti posti sia dal leghista sia dal grillino. Il primo, in particolare, spinge a tutto gas su Tav e autono

Salvini : "Ho ribadito fedeltà a Conte ma ora 'fare' In Europa ora ridiscuteremo tutti i parametri" : "Non mi interessa il riequilibrio dei poteri nell'esecutivo. La priorità è il taglio delle tasse, presenta anche nel contratto con il M5s. A Bruxelles ridiscuteremo parametri vecchi e superati"

Elezioni europee - la Lega stravince con il 34%. Salvini : «Ridiscutiamo tutti i parametri Ue» : Mentre nel resto della Ue i sovranisti sono cresciuti al di sotto delle attese, con l'eccezione del Raggruppamento nazionale di Marine Le Pen in Francia, in Italia il Carroccio riesce a conquistare quasi un terzo dell'elettorato. Crolla il M5S, Pd secondo partito. Nel pomeriggio lo scrutinio del voto amministrativo: in evidenza soprattutto le Regionali in Piemonte...

Europee - la Lega stravince con il 34%. Salvini : «Ridiscutiamo tutti i parametri Ue» : Mentre nel resto della Ue i sovranisti sono cresciuti al di sotto delle attese, con l'eccezione del Raggruppamento nazionale di Marine Le Pen in Francia, in Italia il Carroccio riesce a conquistare quasi un terzo dell'elettorato. Crolla il M5S, Pd secondo partito. Nel pomeriggio lo scrutinio del voto amministrativo: in evidenza soprattutto le Regionali in Piemonte...

Salvini - anatomia di uno scatto : tutti gli oggetti alle spalle del leader della Lega : Matteo Salvini è il vincitore di queste elezioni europee. La Lega, infatti, è il primo partito in Italia al termine di una consultazione elettorale contraddistinta da un crescente...

Campania - la Lega sorpassa il Pd : tutti gli eletti - Salvini e Roberti al top : Matteo Salvini conquista anche la Campania: è lui il candidato più votato con 108mila preferenze, cedendo la prima posizione solo a Napoli e Salerno, a Franco Roberti. Il capolista del...

Elezioni europee - Salvini ringrazia Madonna e bacia crocifisso : “Vinciamo contro tutto e tutti” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, si presenta davanti ai giornalisti a Milano per parlare del successo elettorale della Lega alle Elezioni europee con un rosario e un crocifisso che ha baciato ringraziando la Madonna e assicurando che ora per il governo non cambierà nulla e non chiederà poltrone in più: "Ringrazio gli italiani che ci hanno sostenuti contro tutto e tutti".Continua a leggere

Salvini ringrazia la Madonna e bacia il crocifisso : “Abbiamo vinto contro tutto e tutti” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, si presenta davanti ai giornalisti a Milano per parlare del successo elettorale della Lega alle elezioni europee con un rosario e un crocifisso che ha baciato ringraziando la Madonna e assicurando che ora per il governo non cambierà nulla e non chiederà poltrone in più: "Ringrazio gli italiani che ci hanno sostenuti contro tutto e tutti".

Cannabis Light : l’erba leggera che piace a tutti (ma non a Salvini) : Il signore anziano si sistema gli occhiali e incolla il naso al vetro: capire che cosa diavolo vendano lì dentro (Piante? Marmellate? Pappa per gatti?) non è facile se non hai dimestichezza con l’inglese né familiarità con l’inconfondibile profilo della foglia di marijuana, stilizzato nell’insegna. È un pomeriggio qualunque da Hemp Embassy a Milano, uno di quei negozi che vendono Cannabis Light e che Salvini ha promesso di chiudere «uno a uno», ...