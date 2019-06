Massimo Garavaglia Lega | Se M5s continua con i ' no' | si vada al voto

Massimo Garavaglia : "Gli 80 euro di Renzi sbagliati da due punti di vista" : “Gli 80 euro sono sbagliati da due punti di vista. Figurano come dieci miliardi di spesa e non come dieci miliardi di minore pressione fiscale. Sortiscono quindi l’effetto di dare segnali negativi alle agenzie di rating”, dice a La Stampa Massimo Garavaglia, vice ministro all’Economia che spiega: “Gli 80 euro si possono trasformare in detassazione non cambia niente per il destinatario, ma lo Stato presenta conti ...