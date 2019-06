L’incontro dei pesi massimi fra Anthony Joshua e Andy Ruiz in diretta e in replica

Alberto Urso e Annalisa - L’incontro con Rudy Zerbi : le domande dei fan : Amici news, Rudy Zerbi incontra Annalisa e Alberto Rudy Zerbi ha incontrato Annalisa durante un evento speciale. Lei è sempre stata la sua allieva preferita della scuola di Amici di Maria De Filippi: ha tutto quello che ricerca in una cantante e, durante il suo percorso nel talent show di Canale 5, ha sempre dato […] L'articolo Alberto Urso e Annalisa, l’incontro con Rudy Zerbi: le domande dei fan proviene da Gossip e Tv.

Marina La Rosa e Riccardo Fogli insieme : L’incontro dopo l’Isola dei famosi : Marina La Rosa e Riccardo Fogli si rivedono: il primo incontro dopo le liti a l’Isola dei famosi Tra Marina La Rosa e Riccardo Fogli non è mai corso buon sangue all’Isola dei famosi. I due ex naufraghi, durante e dopo l’esperienza in Honduras, hanno manifestato in più occasioni un sorta di antipatia reciproca. Chi […] L'articolo Marina La Rosa e Riccardo Fogli insieme: l’incontro dopo l’Isola dei famosi ...

Docenti esiliati : L’incontro dei sindacati al MIUR con Bussetti e Conte : Qui di seguito faremo un sunto della lettera inviata lo scorso 20 aprile da diverse realtà di Docenti esiliati e immobilizzati alle segreterie dei sindacati che oggi 23 aprile incontreranno il ministro dell’Istruzione Bussetti e il premier Conte. All’ordine del giorno sarà discusso anche dello sciopero previsto in data 17 maggio. Docenti esiliati e immobilizzati: obiettivi dell’incontro All’interno della lettera aperta da ...

Il romanzo dei destini incrociati - a Ponte Milvio L’incontro letterario con Emanuela Amici e Nikita Placco : Venerdì prossimo a Roma, gli scrittori Emanuela Amici e Nikita Placco sono protagonisti dell’incontro letterario Il romanzo dei destini incrociati, un confronto tra due penne della narrativa contemporanea che approfondiscono, nei loro romanzi, gli aspetti più complessi dei legami di ...

Scuola - Vespa (AnDDL) : tutta la delusione dei precari per l’esito delL’incontro al Miur : Per la Scuola quella di oggi è stata un’altra giornata di attesa per conoscere l’esito dell’incontro svoltosi quest’oggi al Miur. I primi resoconti sindacali riferiscono che non si sono avuti cambiamenti rispetto alle intenzioni del governo di apportare modifiche sostanziali per rimpinguare gli organici della Scuola. È tutto quanto rinviato alla conclusione dei lavori relativi al Def per verificare se ci sono le coperture ...

Europee - Orban non sarà alL’incontro dei sovranisti voluto da Salvini. Il premier ungherese punta a ricucire col Ppe : L’appuntamento è all’Hotel Gallia di Milano, 8 aprile. È lì che Matteo Salvini lancerà il manifesto programmatico dei sovranisti per il voto europeo del 26 maggio, dove la Lega – secondo le proiezioni degli ultimi sondaggi – sarà il secondo partito a Bruxelles, dopo la Cdu-Csu tedesca. Sperava che all’incontro ci fosse anche il premier ungherese Viktor Orban, suo alleato in chiave antimigranti ed eurocritica. Ma una ...