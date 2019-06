La CPU Zen 2 e l' SSD faranno una grande differenza su PS5

eurogamer

(Di sabato 1 giugno 2019) PlayStation 5 è molto attesa ma molti fan e videogiocatori, e quando la console ha rivelato le sue specifiche tecniche ha sollevato molto clamore e interesse su come si sarebbero mostrati i giochi di prossima generazione.Ebbene, quanto meno possiamo fare affidamento sulle opinioni di chi per primo ha a che fare con l'hardware di queste macchine, ovvero gli sviluppatori stessi.Jos Hoebe di Blackmill Games in occasione di un'intervista con Gamingbolt ha dichiarato: "Siamo sempre contenti dell'arrivo di hardware più potenti quando questi possono renderci più facile il lavoro", e aggiunge: "Siamo molto entusiasti delle unità SSD in quanto rappresenteranno una delle più grandi differenze, finalmente tempi di caricamento veloci su console!".Leggi altro...

