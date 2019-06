Dramma nel mondo del calcio | è morto José Antonio Reyes! FOTO

Un Posto al Sole Anticipazioni 30 maggio 2019 : Raffaele e Ornella davanti a una Drammatica scelta : Raffaele e Ornella scoprono che Patrizio si droga e dovranno decidere come meglio intervenire per aiutarlo.

Rissa finisce nel Dramma a Cadice - arrestati quattro italiani studenti Erasmus Video choc : Una Rissa che ha visto coinvolti 4 giovani italiani in Spagna è finita nel dramma, con un ragazzo spagnolo rimasto a terra privo di coscienza e ora ricoverato in ospedale in gravi...

Svizzera - Dramma durante gita scolastica sui monti : 14enne scivola - cade nel dirupo e muore : Il ragazzino è morto tragicamente dopo essere scivolato precipitando giù da un burrone per diverse centinaia di metri. Per lui inutili i successivi soccorsi giunti in elicottero. Alla terribile scena hanno assistito impotenti sia gli insegnanti che i compagni di rucola che sono rimasti sotto shock. Un alunno di 14 anni infatti è morto tragicamente dopo essere scivolato precipitando giù da un burrone per diverse centinaia di metri. La ...

Dramma nel salone - parrucchiera stroncata da un malore improvviso : La titolare, una donna di 54 anni, è stata trovata morta nel suo negozio di via Potenza, a Brescia, nel quartiere di...

Solo di Alberto Urso è l’amore nella sua veste più Drammatica - quasi ossessiva (recensione) : "Solo" di Alberto Urso è il disco di un ragazzo che ha scelto la musica prima di pronunciare la parola "mamma", un talento di 21 anni che - come direste voi giovani - parte col botto. In gara ad "Amici" di Maria De Filippi, il talent show più amato dagli italiani, il cantante di Messina si colloca tra le realtà più eterogenee rispetto agli altri partecipanti. Tra i suoi compagni d'avventura, tra l'altro, la fortissima Giordana Angi ha ...

Armando Siri - il Drammatico sfogo nel giorno della revoca : 'Perché sono sfinito' : Una volta fuori da quegli uffici, come riporta Repubblica , Siri è ' un uomo spezzato ', per quanto almeno i riflettori della polemica politica su di lui nei prossimi giorni si spegneranno ...

Lecce nessun Dramma - il destino è nelle tue mani : Quello che è accaduto al Lecce a Padova, a miss Lecce, la più bella della serie B, l'avevamo definita così per la qualità del gioco espresso, è lo specchio d'uno sport che non finirà mai di stupire e ...

Cade dalla finestra e muore il giorno prima del matrimonio della figlia : Dramma a Colonnella : Antonio De Laurentiis, 70 anni, ex poliziotto, è morto dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione: stava pulendo le...

Soffoca per un boccone durante il pranzo di Pasqua - Dramma nel Barese : Tragedia a Pasqua per una famiglia di Monopoli, nel Barese: un 26enne è morto Soffocato da un boccone durante il pranzo con amici e parenti. Il giovane, subito soccorso, è stato trasportato al locale ...

Livorno - Dramma nei campi : gamba incastrata nella motozappa - grave uomo : Paura a Livorno nel primo pomeriggio di giovedì 18 aprile. Un uomo è rimasto incastrato con la gamba in una motozappa. Si tratta di un agricoltore che era nel suo campo in via Ajaccia, nella zona di ...

"Me lo hanno investito" : ma era stata lei a strangolarlo. Finisce nel Dramma il giallo del bimbo di due anni : Il corpo in fin di vita per strada, la versione della madre: "hanno investito mio figlio". La morte del piccolo di trenta mesi a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone. L'inizio di un ...

Parigi nel Dramma - incendio devasta Notre-Dame. Crollati tetto e guglia. Macron : brucia parte di noi : brucia Notre-Dame. Un grande incendio è in corso alla cattedrale di Parigi. La volta e la guglia sono crollate. L'intero tetto è in fiamme e il fuoco aumenta di...