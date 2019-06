Call of Duty | Modern Warfare non avrà la modalità Zombie

eurogamer

(Di sabato 1 giugno 2019) Le celebri e amatecon gli zombi non saranno presenti inof, riporta Comicbook.Dopo una serie di indiscrezioni e fughe di notizieofè stato finalmente presentato ufficialmente con tanto di data di lancio e si è posto come un cruda e dura rappresentazione di ciò di cui la guerraa è capace. Il prossimo capitolo di CoD vorrà dunque essere una rappresentazione quanto più fedele della realtà."Stiamo cercando di realizzare un mondo autentico e realistico" dichiara il director della campagna Jacob Minkoff in occasione di un'intervista. "Non abbiamo la flessibilità per poter aggiungere qualcosa come gli zombi nel gioco. Questo andrebbe a compromettere la sensazione di giocare in un mondo realistico e autentico come quello in cui viviamo oggi".Leggi altro...

