Alessandria | ex direttrice di asilo risarcisce con il Tfr dopo l' accusa di essersi

(Di sabato 1 giugno 2019) Il Comune di Arquata ha chiesto come risarcimento 350 mila euro. La donna, in pensione da due anni, ne ha già versati 40 mila cui aggiungerà la liquidazione di 51 mila euro

