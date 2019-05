ilfoglio

(Di venerdì 31 maggio 2019) Sebbene femminista come tutte, insegnante di scrittura alla scuola Holden come tutti, antisalviniana come tutti, Ilaria Gaspari ha avuto un’idea non da tutti: sperimentare nel quotidiano i precetti della filosofia greca. Dunque si è immersa nella saggezza antica per sei settimane, ciascuna vissuta s