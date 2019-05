«Rambo 5 - The Last Blood» | il trailer con Stallone implacabile e un po' cowboy

gqitalia

(Di venerdì 31 maggio 2019) «Voglio che sappiano che la morte sta arrivando e non c’è niente che possano fare per fermarmi»: è une inesorabile nel suo progetto di vendetta, quello che emerge dal primodel nuovo film della saga con Sylvester. Non per niente il titolo completo del film èV – The, per sottolineare che il quinto e ultimo capitolo della fortunata serie di film, cominciata nel 1982, porterà a compimento la storia del protagonista, votato alla vendetta a qualunque costo. Il teaserè il primo video promozionale diV – The, presentato a Cannes: durante il Festival e nelle sale statunitensi il prossimo 20 settembre (in Italia il 14 novembre). «Vivo in un mondo di morte, ho visto la gente che amavo morire» racconta all’inizio del teaser lo stesso, ...

