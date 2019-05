Nioh 2 | Le modalità di gioco

gamerbrain

(Di venerdì 31 maggio 2019) In quest’ultimo periodo coloro che sono stati selezionati dal Team Ninja, hanno avuto modo di mettere le mani in Anteprima sulla Closed Alpha di2, il cui sviluppo è ancora in alto mare, ciò significa che con molta probabilità non lo vedremo nei negozi per il 2019. Chi ha avuto la fortuna di giocarlo, ha notato la presenza di 3 modalità diche vi riportiamo a seguire. Le modalità didi2 Come per il predecessore, anche2 ha 3 modalità: Azione Cinema Cinema Variabile Modalità Azione Si tratta di una modalità che favorisce i frame a discapito del comparto grafico. La risoluzione diventa dinamica con 972p/1080p su PS4 Pro, anti-aliasing quasi inefficace ma 60fps assicurati. Modalità Cinema Questa modalità è pensata per chi invece preferisce la grafica agli fps. Abbiamo ...