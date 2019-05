Di Maio e i 5 stelle traditi dalla Lega di Salvini e da Tria | i grillini furiosi non ci

Di Maio tradito dalla Lega di Salvini e da Tria - i 5 stelle furiosi non ci stanno : Continuano le liti dentro il governo, questa volta il problema è la lettera preparata per l’UE che a quanto direbbe Di Maio è stata scritta da Tria e la Lega È caos nel governo per la lettera che il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, invierà alla Commissione europea, rispondendo alle preoccupazioni espresse dall’esecutivo comunitario sulla situazione … Continue reading Di Maio tradito dalla Lega di Salvini e da Tria, ...

Chi siete? Che cosa volete? Perché la crisi del Movimento 5 Stelle va oltre Luigi Di Maio : Pensare che la batosta elettorale delle Europee sia esclusiva responsabilità di Luigi Di Maio è semplicistico e ingeneroso. Perché la questione è più profonda e complessa e investe anche l'assenza di una riflessione ideologica e politica. Perché va bene essere “oltre”, purché si sia qualcosa e non solo contro qualcosa. Soprattutto se il nemico non conta più nulla...Continua a leggere

Il Movimento Cinque Stelle al voto per riconfermare Di Maio come leader del movimento : Luigi Di Maio, leader del movimento Cinque Stelle Il movimento Cinque Stelle (M5S) ha votato ieri, giovedì 30 Maggio, per riconfermare Luigi Di Maio come leader del movimento dopo il flop del partito alle elezioni europee. Circa l’80% di coloro che hanno votato sulla piattaforma online M5S ha detto che Di Maio dovrebbe rimanere, secondo il blog ufficiale del M5S. Le regole del M5S in coalizione con la Lega di Matteo Salvini, che ha ...

Luigi Di Maio confermato capo politico del Movimento 5 Stelle dal voto su Rousseau : Il voto tra gli iscritti sulla piattaforma Rousseau ha confermato Luigi Di Maio come capo politico del Movimento 5 Stelle. La decisione di votare sul ruolo del leader pentastellato è stata presa dallo stesso vicepresidente del Consiglio dopo le accuse ricevute in seguito alla sconfitta elettorale del 26 maggio.

Luigi Di Maio chiede compattezza : “Il Movimento 5 Stelle non perde mai - siamo noi contro tutti” : Mentre sono aperte le votazioni sulla piattaforma Rousseau per decidere se confermargli o no la fiducia, Luigi Di Maio ha spiegato sul blog delle Stelle cosa si sono detti i parlamentari del Movimento 5 Stelle all'assemblea serale di ieri e ha sottolineato che Alessandro Di Battista e Roberto Fico per lui sono "fratelli e compagni di viaggio".

Oggi gli attivisti del Movimento 5 Stelle voteranno per confermare Luigi Di Maio come capo politico : Oggi è il giorno della verità per Luigi Di Maio, che ha chiesto agli attivisti del Movimento 5 Stelle di decidere se lo vogliono ancora come capo politico. Si vota sulla piattaforma Rousseau dalle 10 alle 20, mentre ieri sera il ministro del Lavoro ha incassato l'appOggio dei parlamentari pentastellati.

Di Maio dichiara che Lega e 5 Stelle non sono in pace - ecco quando potrebbe tornare la tranquillità : Di Maio dichiara che non c’è pace tra Lega e 5 Stelle, spiega i motivi e come risolvere i problemi. Inoltre afferma di non parlare più con Salvini se non in Consiglio dei Ministri “Qualcuno pensa che da lunedi’ cambi tutto da un punto di vista dei rapporti. Io invece le dico: per me questo … Continue reading Di Maio dichiara che Lega e 5 Stelle non sono in pace, ecco quando potrebbe tornare la tranquillità at ...

DiMartedì - Nando Pagnoncelli smonta Luigi Di Maio e 5 Stelle : "Cosa significa cavalcare l'antipolitica" : "cavalcare l'antipolitica significa usare temi come i costi della politica facendo credere ai cittadini che ci possano essere risparmi che invece poi si riveleranno irrisori". Nando Pagnoncelli, alla presenza di Luigi Di Maio e Riccardo Fraccaro, in diretta ieri sera 21 maggio da Giovanni Floris a D

"Decreto famiglia senza coperture". Tria blocca Di Maio - ma i 5 stelle rilanceranno dopo le Europee : In una stagione di vacche magrissime anche un miliardo diventa una cifra sulla quale non sono ammessi slanci euforici nè tantomeno azzardi. L’estrema prudenza di Giovanni Tria ritorna, ancora una volta, a frenare la necessità, anche elettorale, dei 5 stelle che per portare a traguardo il decreto sulla famiglia vogliono utilizzare un miliardo di risparmi previsti dalla spesa per il reddito di cittadinanza. Fosse stata una ...

Luigi Di Maio - raffica di insulti su Matteo Salvini : "Pugile suonato". Tra i 5 Stelle gira una voce : Oltre il limite dell'insulto. Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle più si avvicinano le elezioni europee e più alzano il tiro contro Matteo Salvini. E il dubbio è che nessuno, tra i grillini, stia realmente pensando a cosa possa succedere il 27 maggio, il giorno dopo il voto. O forse sì, e tutti si

Revoca Siri - Di Maio : 'Non è una vittoria dei 5 Stelle - non sono qui per esultare' : 'Non è una vittoria dei 5 Stelle, ma degli italiani onesti; non sono qui per esultare'. Lo assicura il vicepremier Di Maio al termine del consiglio dei ministri che ha Revocato l'incarico al ...

Luigi Di Maio - il sondaggio Swg in mano a Salvini che lo inchioda : 'Il 58% e il 71%' - scacco matto ai 5 Stelle : Uso strumentale della cronaca in campagna elettorale, certo, ma se arriva da un alleato di governo fa decisamente più male. E così Salvini risponde ai 5 Stelle con un sondaggio Swg che li mette in ...

Da qualche settimana il Movimento 5 Stelle sta picchiando durissimo Matteo Salvini sul tema della sicurezza, con toni esasperati nelle ultime ore da Roberto Fico e Nicola Morra, rispettivamente presidente della Camera e presidente della Commissione Antimafia, che hanno puntato il dito contro il capo