Dal futuro all’encomiabile rinuncia | la richiesta di Gattuso | “non voglio essere elogiato”

(Di venerdì 31 maggio 2019) Le sensazioni di Gennaroa qualche giorno dal suo addio al Milan: le parole dell’ex tecnico rossonero Gennaronon è più allenatore del Milan: l’ex calciatore ha detto addio alla società rossonera da qualche giorno e, oggi, è tornato a parlare dell’affetto per il club e non solo. Lapresse “Il Milan è qualcosa che mi rimane sempre dentro, mi ha dato un’enorme possibilità sia da allenatore che da giocatore. E’ stata una scelta sofferta ma in questo momento era giusto farla. Il club è in buone mani, ci sono dirigenti in gamba e la società è composta da grandi uomini. I tifosi stiano tranquilli, non si devono preoccupare“, ha affermato ai microfoni Sky. Spada/LaPresse “Quest’anno abbiamo avuto una grandissima occasione, avremmo potuto dare il colpo del k.o. ed invece l’abbiamo sempre mancato. Ci siamo persi per ...

