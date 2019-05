Istat - nel 2019 Crescita Pil pari a zero : 10.14 La crescita del Pil acquisita per il 2019 (quella che si otterrebbe se i restanti trimestri dell'anno si chiudessero con una variazione nulla del Prodotto interno lordo) è pari a zero. Lo comunica l'Istat diffondendo i dati relativi al primo trimestre, rivisti al ribasso rispetto alle stime rilasciate il 30 aprile, quando la crescita acquisita risultava pari al +0,1%.

Italia al palo : Crescita a zero - consumi fermi e deficit in salita : Le nuove previsioni dell'Ocse sull'economia Italiana sono tutt'altro che rosee: stagnazione del pil nel 2019, con il deficit...

L’Ocse boccia ancora l’Italia : Crescita zero - frenano i consumi. E vola debito pubblico : Se vuole rilanciare la crescita, che e' il suo principale problema, l'Italia deve investire di piu' nelle infrastrutture e nell'istruzione e snellire l'amministrazione pubblica, rendendo il quadro normativo piu' stabile. Questa la ricetta raccomandata dalla capo-economista Ocse, Laurence Boone, per la Penisola alle prese con un'economia in stagnazione e "un alto debito che la rende vulnerabile". "Il primo problema dell'Italia e' la crescita e la ...

Traguardo in vista per un'Inter a Crescita zero : Una certezza c'è: all'Inter bastano 5 punti per entrare in Champions League. Significa dover vincere almeno una delle tre restanti gare contro Chievo, già retrocesso,, Napoli, già sicuro secondo,, ...

Governo - Boccia (Confindustria) : “Noi criticati quando abbiamo parlato di Crescita zero - ora siamo allo 0 - 1%” : “La grande sfida è la manovra di autunno, dove si devono trovare le risorse. Forse è arrivato il momento di un bagno di realismo per il Paese“. A rivendicarlo il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, tornato ad avvertire il Governo M5s-Lega. “È evidente che nei decreti crescita ci sono cose che abbiamo condiviso. È evidente che è un piccolo passo, un cambio di guardia”, ha aggiunto, nel corso di un incontro ...

DEBITO E Crescita ZERO/ I numeri che inchiodano Di Maio e Quota 100 : Anche Fmi, Bce e Ue puntano il dito sullo stesso pericolo: l'Italia non porta a casa un reddito pari o superiore all'ammontare degli interessi sul DEBITO

Rebus del governo : come equilibrare i conti con Crescita zero - riforme da da finanziare e rischio aumento Iva? : Il Def, varato ieri dal Consiglio dei ministri, conferma la frenata della nostra economia: crescita vicina allo zero, su deficit e debito, riferimento generico alla Flat tax senza date certe, di fatto tagli per due miliardi, quelli dati in garanzia all'Ue per evitare la procedura ...

Fmi : «Italia zavorra dell’Eurozona». Quest’anno Crescita vicina allo zero (+0 - 1%) : Stagnazione o quasi. È questo il futuro che il Fondo monetario internazionale vede per l’Italia nell’Outlook di aprile sull’economia globale. Per il Fondo, l’Italia sconta la debole domanda interna e il calo degli investimenti, ma sull’Eurozona pesano anche la Brexit e la crisi dell’auto tedesca. Dopo il rallentamento della seconda metà del 2018, l’economia mondiale Quest’anno crescerà ...

#CrescitaZero : la Boldrini supera Salvini su Twitter : Laura Boldrini supera il ministro degli Interni E se i temi dell'economia 'premiano' Renzi, quelli della difesa delle donne e l'approvazione del 'revenge porn' vedono spiccare i tweet di Laura ...

Moscovici avverte : "Italia rischia Crescita zero - richieste Ue dopo rapporto primavera" : Nel pomeriggio si terrà poi l'Ecofin, la riuniove ristretta fra i Ministri dell'Economia e delle Finanze dell'Area Euro. , Foto: François Walschaerts - © Unione Europea,

Moscovici avverte : "Italia rischia Crescita zero - richieste Ue dopo rapporto primavera" : Nel pomeriggio si terrà poi l'Ecofin, la riuniove ristretta fra i Ministri dell'Economia e delle Finanze dell'Area Euro. , Foto: François Walschaerts - © Unione Europea,

Crescita zero - Pierre Moscovici : “Rallentamento dell’Italia pesa sui conti - situazione delicata” : “Quello che vediamo è un rallentamento generale nell’economia europea, specialmente in due grandi economie dell’eurozona, che sono la Germania e l’Italia. Certamente l’Italia è in una situazione molto delicata di Crescita attorno allo zero che si riflette sui conti pubblici. Sono cifre che dobbiamo seguire molto da vicino anche se non abbiamo decisioni da prendere ora, nell’ambito del semestre dopo le elezioni ...

Eurogruppo - Moscovici su Italia : 'rischia Crescita zero - ma qualsiasi richiesta Ue sui conti dopo elezioni europee' : A dispetto del decreto crescita, il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici avverte che l'economia Italiana rischia quest'anno di segnare una crescita"attorno allo zero". Moscovici, che parla in occasione dell'Eurogruppo informale che si svolge oggi a Bucarest, rassicvura comunque che la ...

Di Maio promette che l'Italia non andrà a Crescita zero : Roma, 4 apr., askanews, - 'Fare il dl crescita serve a non andare a crescita zero e soprattutto non vogliamo fare tagli' ai servizi. Lo ha detto il vice premier e ministro dello Sviluppo economico ...