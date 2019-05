Cara sindaca Raggi | il Piano rom è un fallimento Sei ancora in tempo per chiedere scusa

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2019)Virginia, era il 31 maggio 2017 quando presentasti in Campidoglio ilrom della tua Giunta. “Finalmente è finita l’epoca delle parole – annunciasti solennemente – e con questa Amministrazione si passa ai fatti. Il superamento dei campi rom diventa realtà”. “Un capolavoro da applausi” si affrettò a commentare l’allora capo politico del Movimento 5 Stelle, per certificare la bontà di unche doveva risultare rivoluzionario, unico, vincente. Sono passati due anni da quell’annuncio e devi consentirci di tirare le somme per capire quali fatti hanno dato seguito alle tue parole. Prima di farlo, però, vorrei tornare con la memoria al 14 settembre 2013 quando, in qualità di Consigliere comunale, dopo aver studiato le nostre ricerche che documentavano ildelrom di Gianni Alemanno prima e di Ignazio Marino poi, accettasti il mio invito di ...

