Canottaggio | Europei Lucerna 2019 | Simone Martini ai quarti | Finale C per Clara Guerra

oasport

(Di venerdì 31 maggio 2019) Sono andati in scena a, in Svizzera, i ripescaggi deglidi, che hanno chiuso la prima giornata di competizioni: per quanto riguarda l’Italia, dopo le ottime batterie del mattino, erano in acqua soltanto i due singoli senior, con. Nel singolo senior maschilepassa aidi domani giungendo secondo in 7’10″52 alle spalle della Serbia, vittoriosa in 7’07″21, mentre si qualificano anche il Principato di Monaco, terzo in 7’12″07 e l’Azerbaigian, quarto in 7’15″56. Eliminata invece la Lettonia, quinta ed ultima in 7’19″60, che ottiene la 25ma posizione assoluta. Nel singolo senior femminilesi classifica quarta e manca (prima delle escluse) l’accesso alla semi: 7’51″02 per l’azzurra, che si dovrà ...

zazoomnews : Canottaggio Europei 2019: avvio convincente per l’Italia nelle batterie. Brillanto 4 di coppia e doppio pesi legger… - zazoomnews : LIVE Canottaggio Europei 2019 in DIRETTA: prime batterie l’Italia chiude con nove equipaggi in semifinale e due in… - genovapostnews : #sport #genova # #sport genova - Europei di Canottaggio a Lucerna con i genovesi Gabbia, Mumolo e Perino -